«Μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη, ο Παυλίδης παραμένει στην 7η θέση

«Μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη, ο Παυλίδης παραμένει στην 7η θέση

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δις στην νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπόρνμουθ με 3-1 και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Νορβηγός επιθετικός μετρά πλέον 13 τέρματα σε 10 συμμετοχές στην Premier League και «συγκατοικεί» στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, με τους Κιλιάν Μπαπέ και Αγιάσε Ουέντα, ενώ σε «απόσταση αναπνοής» ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 12 γκολ.

Παράλληλα και παρά το γεγονός ότι δεν «βρήκε δίχτυα» εναντίον της Γκιμαράες, ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει στην 7η θέση του πίνακα με οκτώ τέρματα σε δέκα αναμετρήσεις με την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Έρλινγκ Χάαλαντ (25 ετών/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 13 γκολ σε 10 αγώνες

2. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 13 γκολ σε 11 αγώνες

3. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 13 γκολ σε 11 αγώνες

4. Χάρι Κέιν (32/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 12 γκολ σε 9 αγώνες

5. Αλεξέι Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 10 γκολ σε 14 αγώνες

6. Χοακίν Πανιτσέλι (23/Στρασμπούρ/Αργεντινή) 9 γκολ σε 11 αγώνες

7. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 8 γκολ σε 10 αγώνες

8. Εστεμπάν Λεπόλ (25/Ρεν/Γαλλία) 8 γκολ σε 11 αγώνες

9. Ισμαέλ Σαϊμπαρί (24/Αϊντχόφεν/Μαρόκο) 8 γκολ σε 11 αγώνες

10. Μίρλιντ Ντάκου (27/Ρούμπιν Καζάν/Αλβανία) 8 γκολ σε 14 αγώνες

Πηγή: ΑΠΕ 

Διαβαστε ακομη