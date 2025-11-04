ΦΩΤΟ: Μάθημα ιστορίας για τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης στο μουσείο του συλλόγου

Ανάρτηση από την Ανόρθωση αναφορικά με την επίσκεψη των ποδοσφαιριστών στο μουσείο του συλλόγου:

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν αθλητικό Σύλλογο, είναι ιδέα, ιστορία και κληρονομιά. Το μήνυμα αυτό είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας κατά την επίσκεψή τους στο μουσείο του Συλλόγου την περασμένη Παρασκευή».