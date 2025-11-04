Απολύθηκε από την Χατάισπορ ο Ούγκο Αλμέιδα

Παρελθόν από τον πάγκο της Χατάισπορ αποτελεί ο Ούγκο Αλμέιδα. Ο Πορτογάλος άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας μόλις στις 25 Αυγούστου, ωστόσο η πορεία της ομάδας οδήγησε στην απόλυσή του.

Υπό την καθοδήγησή του η Χατάισπορ έφτασε να είναι προτελευταία μετά από 12 αγωνιστικές στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, χωρίς νίκη και μόλις με τέσσερις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα.