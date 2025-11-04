ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απολύθηκε από την Χατάισπορ ο Ούγκο Αλμέιδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απολύθηκε από την Χατάισπορ ο Ούγκο Αλμέιδα

Μόλις δύο μήνες και κάτι άντεξε στον πάγκο της Χατάισπορ ο Ούγκο Αλμέιδα.

Παρελθόν από τον πάγκο της Χατάισπορ αποτελεί ο Ούγκο Αλμέιδα. Ο Πορτογάλος άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας μόλις στις 25 Αυγούστου, ωστόσο η πορεία της ομάδας οδήγησε στην απόλυσή του.

Υπό την καθοδήγησή του η Χατάισπορ έφτασε να είναι προτελευταία μετά από 12 αγωνιστικές στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, χωρίς νίκη και μόλις με τέσσερις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σάκοτα: «Εγώ είμαι εδώ, όταν τελειώσω όμως, θα μιλήσω!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βανδάλισαν το γκράφιτι για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ πριν το Λίβερπουλ-Ρεάλ: «Αντίο, προδότη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονέκε: «Δεν θα λυπηθούμε τον Παναθηναϊκό για τις απουσίες του-Μισώ τον Σορτς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Εκτός αποστολής για Ελβετία ο Γιόβετιτς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για Ελβετία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απολύθηκε από την Χατάισπορ ο Ούγκο Αλμέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δικαίωση του Πρόδρομου Πετρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Να γίνει αφετηρία για... εκτόξευση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Ζητά ανανέωση της κράτησης η Αστυνομία, αξιολογούν συνεχώς νέο υλικό - Καταρρίπτονται ισχυρισμοί του 51χρονου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιτούδης: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ: Η... σύγκρουση των γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χαλκινο μετάλλιο η Μαρεντάκη στο Grand Slam της Κίνας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη