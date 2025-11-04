ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη ο Διούδης, έβγαλε το πρόγραμμα ο Φρίντεκ

Δημοσιευτηκε:

Θετικά νέα στον Άρη, καθώς ο Σωκράτης Διούδης, ανέβασε στροφές επιστρέφοντας στις προπονήσεις ενόψει Asteras AKTOR. Έβγαλε το πρόγραμμα ο Φρίντεκ.

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Άρη, αλλά και τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος ανέβασε στροφές ενόψει Asteras AKTOR.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, είδε μεταξύ άλλων τον Φρίντεκ να βγάζει ολόκληρη την προπόνηση, ενώ Φαμπιάνο και Μεντίλ έκαναν ατομικό και οι Δώνης-Μισεουΐ ακολούθησαν θεραπεία.

Αναλυτικά η προπόνηση:

«Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο Κλεάνθης Βικελίδης (09/11, 15:00), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».Η προπόνηση της Τρίτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης.Ο Μάρτιν Φρίντεκ προπονήθηκε κανονικά, ο Σωκράτης Διούδης ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ έκαναν ατομικό, ενώ οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στο "Δασυγένειο".»

 

