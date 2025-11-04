Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε-Εκτός ο Πελίστρι

Ο Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Μάλμε (19:45) στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Πελίστρι, παρότι προπονείται εδώ και μέρες κανονικά, ενώ αντίθετα ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος και θεραπεία ο Σάντσες. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ, που πάντως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως και οι Μαντσίνι και Γεντβάι.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

H αποστολή του Παναθηναϊκού θα πετάξει την Τετάρτη το πρωί για το Μάλμε. Στις 16:15 ώρα Ελλάδας θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ με έναν ποδοσφαιριστή στο γήπεδο της σουηδικής ομάδας, ενώ στις 17:00 θα ακολουθήσει εκεί η προπόνηση των «πράσινων».

Πηγή: sport-fm.gr