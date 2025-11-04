ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το ματς με τον Παναιτωλικό

Σε απολογία κλήθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League, για το περιστατικό μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League κάλεσε σε απολογία τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Η κλήση αφορά πιθανότατα το περιστατικό που έγινε μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Παναιτωλικός, όταν ο Ηλιόπουλος κατευθύνθηκε προς τη διαιτητική τριάδα και συνομίλησε με τον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 6-11-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2396624 από 4/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΦΗ.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

 

