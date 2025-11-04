Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το ματς με τον Παναιτωλικό

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League κάλεσε σε απολογία τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Η κλήση αφορά πιθανότατα το περιστατικό που έγινε μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Παναιτωλικός, όταν ο Ηλιόπουλος κατευθύνθηκε προς τη διαιτητική τριάδα και συνομίλησε με τον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 6-11-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 4/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2396624 από 4/11/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΦΗ.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

