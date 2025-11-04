Αιώνιο ντέρμπι με το υπερόπλο… ξεκούραστο και έτοιμο

Η απόφαση του Χένινγκ Μπεργκ να αφήσει εκτός αποστολής τον Στέφαν Γιόβετιτς στο αυριανό παιχνίδι της Ομόνοιας με αντίπαλο τη Λωζάνη για λόγους ξεκούρασης, είναι ενδεικτική των προθέσεών του ενόψει του κυριακάτικου αιώνιου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Νορβηγός προπονητής θέλει να παρατάξει στο ΓΣΠ την καλύτερη και πιο δυνατή ενδεκάδα και ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού βρίσκεται και ο Μαυροβούνιος άσος.

Η ποιότητα του Γιόβετιτς είναι τεράστια και σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη. Ο Μπεργκ, όχι μόνο δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του στο ντέρμπι, αλλά επιθυμεί να τον έχει ξεκούραστο για να δώσει το μέγιστο.

