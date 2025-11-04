ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο λόγος που ο Τσάμπι Αλόνσο δεν εμπιστεύεται τους «κατασκόπους» στο «Άνφιλντ»

Ο Τσάμπι Αλόνσο προτίμησε να μην προπονηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» λίγες ώρες πριν το ματς με τη Λίβερπουλ, στο Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μετά τη συντριπτική νίκη τους επί της Βαλένθια με 4-0, οι «μερένχες» επισκέπτονται το «Άνφιλντ» με στόχο το τρίποντο.

Υπόσχεται να είναι μια συναρπαστική αναμέτρηση σε ένα μοναδικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά για το οποίο ο Τσάμπι Αλόνσο είναι επιφυλακτικός. Ο προπονητής επέλεξε να μην προπονηθεί στο γήπεδο την προηγούμενη μέρα λόγω της πιθανής παρουσίας κατασκόπων.

«Δεν θα προπονηθούμε στο Άνφιλντ, ώστε να μην μας πιάσουν οι... 200 κάμερες», τόνισε με όλο νόημα ο Ισπανός τεχνικός της Ρεάλ, λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ματς με τη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν εμπιστεύεται το «Άνφιλντ» και τις πιθανές… τεχνικές της Λίβερπουλ πριν από τη σέντρα. Ο προπονητής των Μαδριλένων, πιστεύει πως δεν αποκλείεται οι «Reds» να επιχειρήσουν να παρακολουθήσουν την προπόνηση της Ρεάλ, ώστε να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας της ομάδας και τις τακτικές της. Για να αποφευχθεί αυτό, η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε αλλού και όχι στο «Άνφιλντ».

Το γήπεδο της Λίβερπουλ πάντως αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς των «Reds» να ετοιμάζουν μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που μια ομάδα επιλέγει να μην προπονηθεί στο Άνφιλντ πριν από το παιχνίδι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει συχνά και στην Premier League, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θεωρία αυτή, οι κάμερες του ισπανικού Μέσου, «ElDesmarque» βρέθηκαν στο «Άνφιλντ» μερικές ώρες πριν από τον αγώνα και μίλησαν με παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Οι περισσότεροι συμφώνησαν με τη θέση του Τσάμπι Αλόνσο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Μάντσεστερ Σίτι, για παράδειγμα, προπονείται πάντα στο σπίτι και ταξιδεύει μετά», ανέφερε ένας από τους παρόντες. «Το θεωρώ έξυπνη κίνηση. Ναι, υποψιάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κατάσκοποι», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

