Στα καλύτερά του, πληγώθηκε...

Χάνει βαθμούς μέσα από τα χέρια ο Απόλλωνας. Και αυτό σαφώς είναι πρόβλημα αφού τον κρατά στα χαμηλά ενώ οι άλλοι... ξεφεύγουν. Και αυτό του προσθέτει επιπρόσθετει πίεση για τη συνέχεια. Ούτε η τύχη είναι σύμμαχος αφού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ βρήκε διπλό δοκάρι (!) με τον Μαρσελίνο, μια ευκαιρία για να ισοφαρίσει, ενώ είχε και πολλές άλλες. Προηγήθηκε αλλά, όπως και με τον Ολυμπιακό, κράτησε για πολύ λίγο το προβάδισμα, με αποτέλεσμα μετά να δεχθεί και την ήττα. Ήταν η δεύτερη εντός έδρας και συνολικά η 4η στη φετινή περίοδο.

Ο Απόλλωνας έχασε βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια που η παρουσία του ήταν αρκετά καλή. Πληγώθηκε στα... καλύτερα και αυτό είναι που στενοχωρεί περισσότερο.

Πρέπει όμως να σηκώσει κεφάλι. Το Σάββατο πάει στο Δασάκι για να παίξει με τον Εθνικό και η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Εκτός θα είναι οι Γκασπάρ, Μπράουν και Μαλεκκίδης λόγω τραυματισμού, ενώ επιστρέφει ο Μάρκοβιτς.