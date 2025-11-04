ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα καλύτερά του, πληγώθηκε...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα καλύτερά του, πληγώθηκε...

Χάνει μέσα από τα χέρια του βαθμούς ο Απόλλωνας.

Χάνει βαθμούς μέσα από τα χέρια ο Απόλλωνας. Και αυτό σαφώς είναι πρόβλημα αφού τον κρατά στα χαμηλά ενώ οι άλλοι... ξεφεύγουν. Και αυτό του προσθέτει επιπρόσθετει πίεση για τη συνέχεια. Ούτε η τύχη είναι σύμμαχος αφού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ βρήκε διπλό δοκάρι (!) με τον Μαρσελίνο, μια ευκαιρία για να ισοφαρίσει, ενώ είχε και πολλές άλλες. Προηγήθηκε αλλά, όπως και με τον Ολυμπιακό, κράτησε για πολύ λίγο το προβάδισμα, με αποτέλεσμα μετά να δεχθεί και την ήττα. Ήταν η δεύτερη εντός έδρας και συνολικά η 4η στη φετινή περίοδο.

Ο Απόλλωνας έχασε βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια που η παρουσία του ήταν αρκετά καλή. Πληγώθηκε στα... καλύτερα και αυτό είναι που στενοχωρεί περισσότερο.

Πρέπει όμως να σηκώσει κεφάλι. Το Σάββατο πάει στο Δασάκι για να παίξει με τον Εθνικό και η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Εκτός θα είναι οι Γκασπάρ, Μπράουν και Μαλεκκίδης λόγω τραυματισμού, ενώ επιστρέφει ο Μάρκοβιτς.

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη ο Διούδης, έβγαλε το πρόγραμμα ο Φρίντεκ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαέ ξεχώρισε από τον κόσμο και πήρε τον τίτλο του MVP!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας - Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση «5»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάαλαντ: «Μακριά από το επίπεδο Μέσι και Ρονάλντο, είμαι απλώς ο Έρλινγκ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα καλύτερά του, πληγώθηκε...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απάντησαν στον Σούντγκρεν οι παίκτες του Βόλου: «Οι δηλώσεις του πλήττουν την τιμή και την υπόληψή μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σλούκας για πάντα στον Παναθηναϊκό: Ανανέωσε ως το 2027!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μάθημα ιστορίας για τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης στο μουσείο του συλλόγου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε-Εκτός ο Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Αιώνιο ντέρμπι με το υπερόπλο… ξεκούραστο και έτοιμο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σάκοτα: «Εγώ είμαι εδώ, όταν τελειώσω όμως, θα μιλήσω!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βανδάλισαν το γκράφιτι για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ πριν το Λίβερπουλ-Ρεάλ: «Αντίο, προδότη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονέκε: «Δεν θα λυπηθούμε τον Παναθηναϊκό για τις απουσίες του-Μισώ τον Σορτς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη