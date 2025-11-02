Σχάουτεν: «Πάμε με αυτοπεποίθηση απέναντι στον Ολυμπιακό»

Την πεποίθηση πως η Αϊντχόφεν μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στον Ολυμπιακό την Τρίτη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00) εξέφρασε ο αρχηγός της ομάδας, Γέρντι Σχάουτεν.

«Θα είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός αγώνας. Πηγαίνουμε εκεί με αυτοπεποίθηση και βρισκόμαστε σε καλή θέση. Φυσικά, θα παλέψουμε για τους τρεις βαθμούς», τόνισε ο 28χρονος Ολλανδός μέσος.

