Ο Τζόκοβιτς «αποκαθήλωσε» τον Σίνερ και οδεύει προς τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε μετά από ένα «θρίλερ» τεσσάρων ωρών τον δις κάτοχο του τίτλου Γιανίκ Σίνερ και, μετά από τρία χρόνια, θα βρεθεί ξανά την Κυριακή (1/2) στον τελικό του Australian Open, όπου εναντίον του Κάρλος Αλκαράθ θα αναζητήσει να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στον αριθμό-ρεκόρ των δέκα τίτλων που έχει κερδίσει στη Μελβούρνη, αλλά και των 24 συνολικά σε τουρνουά γκραν σλαμ.

Ο 38χρονος «Νόλε», απέναντι στον κατά 17 χρόνια νεότερό του Ιταλό, βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ, αλλά είχε τις δυνάμεις και το σθένος να επιστρέψει και να κερδίσει το ματς με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, επιστρέφοντας σε τελικό γκραν σλαμ μετά από ενάμιση χρόνο (τελευταία συμμετοχή του στο Γουίμπλεντον του 2024, όπου ηττήθηκε από τον Αλκαράθ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς δεν έχει χάσει ποτέ τελικό στο Australian Open, όπου μετράει δέκα νίκες σε ισάριθμους αγώνες: τέσσερις εναντίον του Άντι Μάρεϊ, δύο εναντίον του Ράφα Ναδάλ και από μία απέναντι στον Τζο-Βίλφριντ Τσονγκά, τον Ντόμινικ Τιμ, τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά (το 2023, όταν πήρε τον δέκατο και τελευταίο μέχρι σήμερα τίτλο του).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός, που έγινε νωρίτερα σήμερα, εξελίχθηκε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο «θρίλερ», διάρκειας σχεδόν 5,5 ωρών και με τρία σετ να κρίνονται στο τάι-μπρέικ, με τον Κάρλος Αλκαράθ να νικά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 και να προκρίνεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό της Μελβούρνης.