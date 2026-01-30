ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισε ο Τζόκοβιτς μετά τον θρίαμβο που τον έστειλε στον τελικό!
Μία υπερπροσπάθεια που είχε ευχάριστο τέλος.
Για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε... ό,τι είχε στο court και στο τέλος «έσπασε». Ο 38χρονος Σέρβος κάθισε στην καρέκλα του μετά τη λήξη του αγώνα με τον Γιάνικ Σίνερ και έβαλε τα κλάματα.
Ο Νόλε θα διεκδικήσει την Κυριακή (1/2) κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ τον 25ο major τίτλο του, ενώ ο νεαρός Ισπανός πάει για το Career Grand Slam!
4 hours and 9 minutes, what a match! 👏— TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026
Novak Djokovic will face Carlos Alcaraz in the final! 💥 pic.twitter.com/wYCiXxYawy