ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός:Έκλεισε και τον Μούσα Σισοκό για τη μεσαία γραμμή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός:Έκλεισε και τον Μούσα Σισοκό για τη μεσαία γραμμή

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Μούσα Σισοκό της Γουότφορντ. Πλήρης συμφωνία με τους πράσινους, ακολουθεί και ο Ετιέν Καμαρά.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Μούσα Σισοκό.

O πολύπειρος Γάλλος χαφ αναμένεται να γίνει η πρώτη χειμερινή μεταγραφή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των πράσινων και αναμένεται να αποκτηθεί ως ελεύθερος από την αγγλική ομάδα.

Ο 36χρονος Σισοκό (1,87 μ.) μπορεί να παίξει και στη θέση 6 και στη θέση 8, ενώ προέρχεται από έναν γεμάτο πρώτο γύρο στην Championship με τα χρώματα της Γουότφορντ, στην οποία είχε 20 συμμετοχές με 739 λεπτά συμμετοχής.

Πέρσι, πάλι στην Championship, ο Σισοκό έκανε 40 εμφανίσεις με τη Γουότφορντ, έχοντας έξι γκολ και μία ασίστ.

Προηγουμένως είχε φορέσει τα χρώματα της Τότεναμ και της Νιούκαστλ στην Premier League, ενώ στη Γαλλία είχε αγωνιστεί σε Τουλούζ και Ναντ.

Επιπλέον, όπως είχε αποκαλύψει το SPORT24, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στο να τελειώσει και την υπόθεση του Ετιέν Καμαρά.

Πηγή: sport24.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Τζόκοβιτς «αποκαθήλωσε» τον Σίνερ και οδεύει προς τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA για το 2025-26!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξανά με τον φοίνικα στο στήθος ο Ράφα Λόπες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κανένα δάκρυ, μόνο περηφάνια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός:Έκλεισε και τον Μούσα Σισοκό για τη μεσαία γραμμή

Ελλάδα

|

Category image

Γι' αυτό ήρθε στον Απόλλωνα ο Ασουνσάο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Οι παίκτες που θα μπουν στη λίστα θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευθούμε τα αρνητικά στοιχεία της Βικτόρια»

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Ελλάδα

|

Category image

Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Άφιξη Λόπες και ντύνεται ξανά στα κυανόλευκα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συμφωνία Πάφος FC – Φλουμινένσε για τον Λελέ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έρχεται Κύπρο ο Μαντσίνι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στο Champions League (Όλα τα ζευγάρια)

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτη με θητεία στη Λίβερπουλ απέκτησε ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη