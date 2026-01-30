Παναθηναϊκός:Έκλεισε και τον Μούσα Σισοκό για τη μεσαία γραμμή

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Μούσα Σισοκό.

O πολύπειρος Γάλλος χαφ αναμένεται να γίνει η πρώτη χειμερινή μεταγραφή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των πράσινων και αναμένεται να αποκτηθεί ως ελεύθερος από την αγγλική ομάδα.

Ο 36χρονος Σισοκό (1,87 μ.) μπορεί να παίξει και στη θέση 6 και στη θέση 8, ενώ προέρχεται από έναν γεμάτο πρώτο γύρο στην Championship με τα χρώματα της Γουότφορντ, στην οποία είχε 20 συμμετοχές με 739 λεπτά συμμετοχής.

Πέρσι, πάλι στην Championship, ο Σισοκό έκανε 40 εμφανίσεις με τη Γουότφορντ, έχοντας έξι γκολ και μία ασίστ.

Προηγουμένως είχε φορέσει τα χρώματα της Τότεναμ και της Νιούκαστλ στην Premier League, ενώ στη Γαλλία είχε αγωνιστεί σε Τουλούζ και Ναντ.

Επιπλέον, όπως είχε αποκαλύψει το SPORT24, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στο να τελειώσει και την υπόθεση του Ετιέν Καμαρά.

