ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

UEFΑ: Αθλητική εταιρεία την κατηγορεί για τη League Phase και ζητά 20 εκατ. αποζημίωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

UEFΑ: Αθλητική εταιρεία την κατηγορεί για τη League Phase και ζητά 20 εκατ. αποζημίωση

Η αθλητική εταιρία Match Vision ζητά ως αποζημίωση 20 εκατομμύρια από την UEFA κατηγορώντας την ότι έκλεψε την ιδέα της League Phase.

Αντιμέτωπη με μία αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ είναι η UEFA.

Η αθλητική εταιρεία, Match Vision, έχει κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου υποστηρίζοντας ότι η ιδέα της League Phase, βάσει της οποίας διεξάγονται από πέρσι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA είναι μια ιδέα δικιά της, μια… πατέντα δικιά της, την οποία και σκέφθηκε ο ιδρυτής της εταιρείας Λεάντρο Σάρα, κατοχυρώνοντάς την στη Χιλή από το 2006.

Η Match Vision, τον περασμένο Απρίλιο κατέθεσε την αγωγή στα ισπανικά δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η UEFA αντέγραψε την ιδέα της και ποτέ δεν της ζητήθηκε η άδεια για αυτό.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε δικαστήριο της Μαδρίτης ειδικό με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αλλά τον Σεπτέμβριο η υπόθεση μεταφέρθηκε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο που εδρεύει στη Λοζάνη.

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απέκτησε... παρέα ο Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτρεξε όσο έπρεπε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν αγχώθηκε, άρεσε και επέστρεψε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Ποντένσε – Ταρέμι o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκησε το... φάντασμα των Spurs η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία: Νέος θρίαμβος της Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπεργκ: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι» - Τα δεδομένα με τον Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Ηρεμήσαμε και το γυρίσαμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα με ανατροπή του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε κουμάντο από νωρίς η Ομόνοια στο Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς… ιδρώτα, τρίτωσε το καλό η Ομόνοια και ξανά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τούμπαρε τον Εθνικό με στιλ… κυπριακό ο ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λαΐφης airlines, 1-1 ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη