UEFΑ: Αθλητική εταιρεία την κατηγορεί για τη League Phase και ζητά 20 εκατ. αποζημίωση

Αντιμέτωπη με μία αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ είναι η UEFA.

Η αθλητική εταιρεία, Match Vision, έχει κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου υποστηρίζοντας ότι η ιδέα της League Phase, βάσει της οποίας διεξάγονται από πέρσι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA είναι μια ιδέα δικιά της, μια… πατέντα δικιά της, την οποία και σκέφθηκε ο ιδρυτής της εταιρείας Λεάντρο Σάρα, κατοχυρώνοντάς την στη Χιλή από το 2006.

Η Match Vision, τον περασμένο Απρίλιο κατέθεσε την αγωγή στα ισπανικά δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η UEFA αντέγραψε την ιδέα της και ποτέ δεν της ζητήθηκε η άδεια για αυτό.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε δικαστήριο της Μαδρίτης ειδικό με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αλλά τον Σεπτέμβριο η υπόθεση μεταφέρθηκε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο που εδρεύει στη Λοζάνη.

UEFA is facing a claim for more than €20million (£17.5million) after Chilean sports consultancy MatchVision filed a lawsuit against the governing body for its alleged theft of the league-phase format.



