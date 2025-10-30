Eπίσημα στη Γιουβέντους ο Λουτσιάνο Σπαλέτι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με κάθε επισημότητα ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους!

Η Γηραιά Κυρία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και πιάνει άμεσα δουλειά στους μπιανκονέρι. Πριν λίγες ώρες ο Σπαλέτι έφτασε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε, την 1η Νοεμβρίου, με αντίπαλο την Κρεμονέζε εκτός έδρας.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στις τάξεις της Νάπολι και στους οπαδούς της, αφού ο Σπαλέτι αγαπήθηκε πολύ από τους παρτενοπέι και τώρα ανέλαβε τη... μισητή αντίπαλο. Μάλιστα, ο Ιταλός τεχνικός έχει κάνει και τατουάζ την κατάκτηση του τρίτου σκουντέτο που κατέκτησε με τους Ναπολιτάνους, δείγμα του πόσο πολύ δέθηκε και ο ίδιος με τη Νάπολι.

 

