Τσουαμενί σε Γιαμάλ: «Τα λόγια μένουν εκτός, τα παιχνίδια κερδίζονται στο γήπεδο»

Τα όσα δήλωσε ο Τσουαμενί.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου».

Πριν από το μεγάλο «κλάσικο», ο νεαρός άσος των «μπλαουγκράνα» είχε προκαλέσει αντιδράσεις, υποστηρίζοντας πως η Ρεάλ «κλέβει και παραπονιέται». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ένταση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Ωστόσο, στο γήπεδο, η «Βασίλισσα» έδωσε την απάντησή της. Με τα γκολ των Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ, η Ρεάλ επικράτησε 2-1, παρά το τέρμα του «ζεστού» Φερμίν Λόπεθ για την Μπαρτσελόνα. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Πέδρι στις καθυστερήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ παικτών, με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να «πειράζουν» τον Γιαμάλ για την εμφάνισή του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσουαμενί ρωτήθηκε για τα περιστατικά και τις δηλώσεις του αντιπάλου του, απαντώντας με ψυχραιμία:

«Μου αρέσει αυτό. Λίγη ένταση κάνει το παιχνίδι πιο ανταγωνιστικό. Όσο για τα λόγια του Γιαμάλ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλει να μιλήσει, ας μιλήσει. Στο τέλος όμως, όλα κρίνονται στο γήπεδο κι εκεί κερδίσαμε».

Ο Γάλλος μέσος πρόσθεσε: «Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη, εκτελέσαμε σωστά το πλάνο μας. Ήταν μόνο τρεις βαθμοί, αλλά σημαντικοί. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να βελτιωθούμε και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας: το πρωτάθλημα».

