Φαν Ντάικ: «Όλοι να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας»

Κάλεσμα για αυτοκριτική έκανε σε όλους στις τάξεις της Λίβερπουλ ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ μετά την ήττα από την Μπρέντφορντ (3-2), τέταρτη διαδοχική για τους πρωταθλητές Αγγλίας που έμειναν πλέον εκτός τετράδας στην Premier League.

«Όλοι πρέπει να κοιτάξουμε στον καθρέφτη μας. Συμπεριλαμβανομένου και εμού. Είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε από αυτό και δεν βγαίνουμε απλώς μιλώντας. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Θέλαμε να διατηρήσουμε το μομέντουμ μετά τη νίκη μας στη Φρανκφούρτη και ήταν μια κακή ήττα αυτή. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε εννιά ματς που δεχόμαστε τουλάχιστον ένα γκολ. Χρειαζόμαστε τους ανθρώπους που πανηγύριζαν πέρυσι τις επιτυχίες μας να είναι ακόμα περισσότερο δίπλα μας. Είμαι αισιόδοξος πως θα αντιδράσουμε γιατί έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα να το κάνουμε», τόνισε ο Ολλανδός στόπερ και αρχηγός των Reds.

