ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι του, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό, τον προπονητή με ένα από τα μεγαλύτερα παλμαρέ που έχει εργασθεί ποτέ σε ελληνικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο 65χρονος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Φυσικά η πρόσληψή του έκανε τον γύρο της Ευρώπης, με την UEFA να προβαίνει σε ανάρτηση και να καλωσορίζει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, αλλά και πίσω στις διοργανώσεις της.

«Ο δυο φορές πρωταθλητής Ράφα Μπενίτεθ έγινε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού», αναφέρεται στην ανάρτηση, ενώ υπάρχει και φωτογραφία του νέου τεχνικού των «πρασίνων» με τα τρόπαια του Europa League που κατέκτησε με τη Βαλένθια το 2004 (UEFA τότε) και την Τσέλσι το 2013.

Δείτε την ανάρτηση:

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φοβερό τελείωμα ημιχρόνου για την Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας, μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι 10 «εντολές» του Ράφα Μπένίτεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο ντέρμπι στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Aμυντική κατάρρευση στην επανάληψη για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο προβληματισμός του Αυγουστή για την άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Γαλλία με το μυαλό στο Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Πλατινί καταγγέλλει FIFA: «Το CAS λειτουργεί σαν… ελβετική μαφία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8-Πάλι μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ μετά τη δικαίωση για Λανουά: «Ώρα να λογοδοτήσουν όσοι αποπειράθηκαν να μας σπιλώσουν»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη