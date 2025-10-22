ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

El Confidencial: «Ο διαιτητής κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών»

Δημοσιευτηκε:

El Confidencial: «Ο διαιτητής κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με το βαρύ 6-1 στην έδρα της Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, παραμένοντας στον έναν βαθμό που είχε πάρει από την αναμέτρησή του με την Πάφο.

Οι «ερυθρόλευκοι» το πάλεψαν στο Μονζουίκ, όμως κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, μετά την αποβολή του Έσε και το γκολ με πέναλτι του Γιαμάλ, δύο φάσεις οι οποίες έφεραν την αντίδραση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ελβετός διαιτητής της αναμέτρησης, Ουρς Σνάιντερ, έκανε σημαντικά λάθη τόσο στη φάση της αποβολής του Αργεντινού μέσου, όσο και στο πέναλτι που έδωσε λίγο αργότερα, προκαλώντας τον έντονο του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος είδε από κοντά τα λάθη του συναδέλφου του, όντας παρατηρητής του αγώνα.

Μάλιστα, τα λάθη του δεν πέρασαν σχολιάστηκαν και από τα ισπανικά Μέσα, αφού μετά από τις «Marca» και «As», και η «El Confidencial» σχολίασε σε άρθρο της την κακή διαιτησία, κάνοντας λόγω για σκάνδαλο και για έναν διαιτητή που κατέστρεψε το παιχνίδι!

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

