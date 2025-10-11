Η FIFA σκέφτεται να απαγορεύσει τους «εμπορικούς» αγώνες εκτός Ευρώπης!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «The Guardian», στον παγκόσμιο οργανισμό ποδοσφαίρου επικρατεί προβληματισμός αναφορικά με την διοργάνωση παιχνιδιών εγχώριων πρωταθλημάτων σε ξένες χώρες, με τους ιθύνοντες να έχουν μπει σε σοβαρές σκέψεις για αλλαγή των κανονισμών.

Με αφορμή το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα και το Μίλαν - Κόμο που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο και στο Περθ τον Φεβρουάριο αντίστοιχα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι θα ήταν «μεγάλο ρίσκο για το ποδόσφαιρο να επιτρέψει μια παγκόσμια ελευθερία».

