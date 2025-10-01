Η ματσάρα στη Βαρκελώνη μαγνητίζει τα βλέμματα από το δεύτερο... πιάτο του Champions League.

Με Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζεται το δεύτερο «μέρος» της 2ης αγωνιστικής του φετινού Champions League. Kαι είναι αναμφίβολα το παιχνίδι που μαγνητίζει τα βλέμματα, στη νέα επιστροφή του Λουίς Ενρίκε στη Βαρκελώνη.

Η «αυλαία» θα ανοίξει σε Μπακού και Βρυξέλλες στις 19:45, με την Καραμπάχ να υποδέχεται την Κοπεγχάγη και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να φιλοξενεί τη Νιουκάστλ.

Στη συνέχεια θα γίνουν άλλες εφτά αναμετρήσεις, ανάμεσά τους και αυτή του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Αναλυτικά το σημερινό (01/10) πρόγραμμα:

19:45: Καραμπάχ - Κοπεγχάγη

19:45: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιουκάστλ

22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

22:00: Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο

22:00: Λεβερκούζεν - Αϊντχόβεν

22:00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτυ

22:00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους

22:00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός