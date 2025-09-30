Επιστροφή Μουρίνιο στο Λονδίνο - Όλο το πρόγραμμα του Champions League

Πέραν της αναμέτρησης της Πάφου, άλλα οκτώ παιχνίδια περιλαμβάνει το μενού της 2ης αγωνιστικής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και ένα από τα παιχνίδια που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι αυτό ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπενφίκα, στην επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στο Λονδίνο. Οι δύο ομάδες να σημειωθεί πως ξεκίνησαν με ήττα την προσπάθεια τους στη League Phase του Champions League.

Στις 19:45 είναι προγραμματισμένα τα ματς Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ και Καϊράλ Αλμάτι - Ρεάλ ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι αγώνες: Ατλέτικο - Άιντραχτ, Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ, Τσέλσι - Μπενφίκα, Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ, Ίντερ - Σλάβια Πράγας και Μαρσέιγ - Άγιαξ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άϊντραχτ 3 (5-1), Παρί ΣΖ 3 (4-0), Μπριζ 3 (4-1), Σπόρτινγκ 3 (4-1), Μπάγερν 3 (3-1), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1), Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0), Άρσεναλ 3 (2-0), Ίντερ 3 (2-0), Λίβερπουλ 3 (3-2), Καραμπάγκ 3 (3-2), Μπαρσελόνα 3 (2-1), Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1), Τότεναμ 3 (1-0), Ντόρμουντ 1 (4-4), Γιουβέντους 1 (4-4), Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2), Σλάβια Πράγας 1 (2-2), Κοπεγχάγη 1 (2-2), Λεβερκούζεν 1 (2-2), Ολυμπιακός 1 (0-0), Πάφος 1 (0-0), Ατλέτικο 0 (2-3), Μπενφίκα 0 (2-3), Νιούκασλ 0 (1-2), Μαρσέιγ 0 (1-2), Βιγιαρεάλ 0 (0-1), Τσέλσι 0 (1-3), Αϊντχόφεν 0 (1-3), Νάπολι 0 (0-2), Άγιαξ 0 (0-2), Μπιλμπάο 0 (0-2), Μονακό 0 (1-4), Καϊράτ 0 (1-4), Αταλάντα 0 (0-4), Γαλατάσαραϊ 0 (1-5). Στην παρένθεση είναι ο συντελεστής τερμάτων.