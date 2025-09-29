ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός και… κυνήγι στο πούλμαν της Ρεάλ στο Αλμάτι!

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός και… κυνήγι στο πούλμαν της Ρεάλ στο Αλμάτι!

Η απόλυτη τρέλα από τους Καζάκους που ήθελαν να δουν από κοντά όλα τα μεγάλα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης με την άφιξη της ομάδας στο Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League!

Η Ρεάλ αφίχθη το απόγευμα της Δευτέρας στο Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και εκατοντάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να καταλύσει η αποστολή των «μερένγκες».

Οι Καζάκοι, προφανώς και έχουν την τεράστια ευκαιρία φέτος με την παρουσία της Καϊράτ να δουν από κοντά ποδοσφαιριστές τους οποίους μονάχα από την τηλεόραση έχουν παρακολουθήσει κι αυτό τους προκαλεί… παροξυσμό.

Κάτι τέτοιο επικράτησε και έξω από το ξενοδοχείο της «βασίλισσας», μόλις έφτασε το πούλμαν της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης.

 

Διαβαστε ακομη