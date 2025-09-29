ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός και… κυνήγι στο πούλμαν της Ρεάλ στο Αλμάτι!

Η Ρεάλ αφίχθη το απόγευμα της Δευτέρας στο Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και εκατοντάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να καταλύσει η αποστολή των «μερένγκες».

Οι Καζάκοι, προφανώς και έχουν την τεράστια ευκαιρία φέτος με την παρουσία της Καϊράτ να δουν από κοντά ποδοσφαιριστές τους οποίους μονάχα από την τηλεόραση έχουν παρακολουθήσει κι αυτό τους προκαλεί… παροξυσμό.

Κάτι τέτοιο επικράτησε και έξω από το ξενοδοχείο της «βασίλισσας», μόλις έφτασε το πούλμαν της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης.

😳🔥 ¡Locura con la llegada del Madrid a su hotel en Almaty! Lo nunca visto en un viaje de Champions del conjunto blanco...#UCL #ChampionsLeague



📹 @AngelRiveroP

