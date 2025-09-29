ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Ο Γιαπάνης στον πάγκο του ΠΑΟΚ!

Επίσημο: Ο Γιαπάνης στον πάγκο του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Γιαπάνη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ.

Ο Γιάννης Γιαπάνης έχει στο παλμαρέ του έξι πρωταθλήματα Κύπρου ως βοηθός προπονητή με την Ανόρθωση, ενώ έχει διατελέσει μέλος των τεχνικών επιτελείων των εθνικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Στην πορεία του ανέλαβε με επιτυχία την ομάδα γυναικών του Απόλλωνα Λεμεσού, με την οποία κατέκτησε τέσσερα νταμπλ και συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως το CEV Women’s Cup και το CEV Challenge Cup. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν στον πάγκο της ίδιας ομάδας, με αποκορύφωμα το νταμπλ της σεζόν 2021-2022.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και οι πρώτες του δηλώσεις:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Γιαπάνη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Γεννημένος στην Κύπρο στις 06/11/1978, ο Γιάννης Γιαπάνης είναι ένας έμπειρος προπονητής, με πολλές επιτυχίες τόσο σε ανδρικό επίπεδο, όσο και γυναικείο, στο κυπριακό πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έχει κατακτήσει ως βοηθός προπονητή έξι φορές το ανδρικό πρωτάθλημα Κύπρου τις σεζόν 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 και 2010/11, με την Ανόρθωση Αμμοχώστου.

Τη σεζόν 2010-11 βρέθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής γυναικών Κύπρου, ως βοηθός, ενώ το διάστημα 2011-14 βρέθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ανδρών Κύπρου, ως βοηθός.

Τη σεζόν 2012-13 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού, μένοντας εκεί έως τη σεζόν 2016-17. Το διάστημα αυτό κατέκτησε τέσσερις φορές το «Νταμπλ», συμμετέχοντας παράλληλα τόσο στο CEV Women’s Cup, όσο και στο CEV Women’s Challenge Cup.

Την επόμενη διετία (2017-19) βρέθηκε στον πάγκο της αντρικής ομάδας της Ανόρθωσης, ως πρώτος προπονητής. Στη συνέχεια πέρασε από τη γυναικεία ομάδα του Παφιακού αλλά και της Ολυμπιάδας Νεάπολης.

Την τελευταία πενταετία (2020-25) ήταν πρώτος προπονητής στη γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού, κατακτώντας το «Νταμπλ» τη σεζόν 2021-22.

Με μεγάλη εμπειρία στον πρωταθλητισμό ως πρώτος προπονητής, ο Γιάννης Γιαπάνης έρχεται στον ΠΑΟΚ, στην πρώτη του θητεία εκτός Κύπρου.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Γιαπάνης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Η στιγμή είναι ξεχωριστή, καθώς ο Σύλλογος συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας, κάτι που δίνει σε όλους μας ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να δουλέψουμε σκληρά και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη βαριά φανέλα του Δικεφάλου. Ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τις αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο και να ξεκινήσουμε μια πορεία γεμάτη πάθος, αφοσίωση και διάθεση για διάκριση. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι, θα κάνει περήφανο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία. Με σωστή δουλειά, ενότητα και τη στήριξη των φιλάθλων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Τα λέμε στο γήπεδο σύντομα!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, κόουτς!

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

