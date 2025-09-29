Η έκρηξη του κόσμου έδειξε την έξοδο στον Κάναντι - Τέλος από την Ένωση

Η αποκαρδιωτική εντός έδρας εμφάνιση απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου και η νέα ήττα σκόρπισε απογοήτευση στην Ένωση και προκάλεσε την έκρηξη του κόσμου που μετά το τέλος της αναμέτρησης, ήταν πυρ και μανία. Τα πυρά στράφηκαν κυρίως προς τον προπονητή Νταμίρ Κάναντι ο οποίος είδε εν τέλει την πόρτα εξόδου.

Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρία της Δευτέρας (29/09) καθώς του χρεώνεται η κάκιστη πορεία της ομάδας, με αλλοπρόσαλλες επιλογές στη βασική ενδεκάδα. Μετά από έναν χρόνο λοιπόν συνεργασίας (είχε αναλάβει πέρσι στις 14 Οκτωβριου), αποτελεί παρελθόν αφού φέτος η Ένωση είναι στο απόλυτο μηδέν. Πέντε ήττες σε πέντε ματς, χωρίς μάλιστα να σκοράρει!

Ο Αυστριακός τεχνικός κοούτσαρε σε 34 αγώνες, μετρώντας 11 νίκες, δέχθηκε 18 ήττες ενώ 5 ματς έληξαν στην ισοπαλία.