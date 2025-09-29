Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος, πληρέστατος και έτοιμος για… αστέρι!

Μετά από μία σεζόν την οποία ξεκίνησε ως πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης και έκλεισε έχοντας χάσει τα «σκήπτρα» του και στους δύο μεγάλους στόχους, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ δυναμικά το καλοκαίρι έτσι ώστε να καλύψει όλες τις «ανορθογραφίες» στο ρόστερ του.

Οι βάσεις είχαν ήδη μπει από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όταν η διοίκηση του «επτάστερου» φρόντισε να «δέσει» με νέα συμβόλαια όλους τους πρωταγωνιστές της ομάδας.

Άλλωστε, η πίστη στο οικοδόμημα του Εργκίν Αταμάν είναι μεγάλη, και σε όλο τον σύλλογο υπήρχε (ορθώς) η πεποίθηση πως δεν απαιτούνταν «κοσμογονικές» αλλαγές, αλλά διορθωτικές κινήσεις.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει διαμορφώσει όχι μόνο το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας του, αλλά και πιθανώς το πληρέστερο, με 2-3 λύσεις από το «πάνω ράφι» σε κάθε θέση. Με δεδομένο ότι αν βρεθεί στο Final Four θα είναι γηπεδούχος, ο «επτάστερος» μπαίνει στη σεζόν με ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Ήρθαν: Βασίλης Τολιόπουλος (Άρης), Νίκος Ρογκαβόπουλος (Μπασκόνια), Ρισόν Χολμς (Γουάσινγκτον Γουίζαρντς), Τι Τζέι Σορτς (Παρί), Γιάννης Κουζέλογλου (ΑΕΚ).

Αποχώρησαν: Λορέντζο Μπράουν (Αρμάνι Μιλάνο), Ιωάννης Παπαπέτρου (Αποσύρθηκε), Δημήτρης Μωραΐτης (δανεικός στον Ηρακλή), Γουένιεν Γκέιμπριελ (Μπάγερν Μονάχου), Τίμπορ Πλάις (Ελεύθερος), Νεοκλής Αβδάλας (Virginia Tech).

Το βαρόμετρο: Ο Κέντρικ Ναν παραμένει ο σημαντικότερος παίκτης του ρόστερ των «πράσινων», ακόμη και με πλειάδα σταρ γύρω του. O ΜVP της περσινής Euroleague αναμένεται να είναι ακόμη πιο απελευθερωμένος φέτος στην περιφέρεια λόγω της ενίσχυσης με τον Τι Τζέι Σορτς, και έχει δείξει πως όταν πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης, είναι ένα επίπεδο πάνω από κάθε αντίπαλό του στην Ευρώπη.

Προσέξτε τον: Ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, δείχνοντας πως αποτελεί ίσως το καλύτερο «τριάρι» στην Ευρωλίγκα. Με δεδομένη την εκρηκτική παρουσία του στο Ευρωμπάσκετ με την Τουρκία, ο πρώην NBAer δείχνει ξεκάθαρα έτοιμος για μία ακόμη καλύτερη χρονιά. Πιθανότατα θα υπάρξουν βραδιές που θα γίνει το «νούμερο 1» της ομάδας του.

Το μεγάλο ατού: Από πού να ξεκινήσει κανείς... Ο Παναθηναϊκός έχει το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα, καθώς ενισχύθηκε σε σημεία που «πονούσε» και παράλληλα περιμένει επιστροφές (Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις). Σαν να μην έφταναν αυτά, διαθέτει την καλύτερη έδρα στην Ευρώπη, στην οποία μάλιστα θα διεκδικήσει και το τρόπαιο αν φτάσει μέχρι το Final Four. Σε αυτά προσθέστε το ανανεωμένο κίνητρο μετά την αρνητική εξέλιξη της περσινής σεζόν, και το μείγμα γίνεται... εκρηκτικό.

Το μεγάλο ερωτηματικό: Εκ πρώτης όψεως συνεχίζει να υφίσταται ένα από τα βασικότερα προβλήματα της περσινής σεζόν, και συγκεκριμένα η έλλειψη ισχυρής πρώτης ζώνης άμυνας, κάτι στο οποίο δύσκολα θα δώσουν λύσεις οι Τι Τζέι Σορτς και Βασίλης Τολιόπουλος. Κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι Γκριγκόνις και Λεσόρ μετά την πολύμηνη απουσία τους, ενώ το ροτέισον που έχει να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν είναι τόσο ευρύ, που ενδέχεται να μιλάμε και για... υπερσυγκέντρωση ταλέντου.

Η πρόβλεψη: Με βάση την ποιότητα και την πληρότητα του ρόστερ, ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα ομάδα για Final Four. Αν αποφύγει τις περσινές κακοτοπιές με τους τραυματισμούς και φτάσει υγιής εκεί, θα είναι και το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, καθώς θα παίξει γι' αυτόν στο ΟΑΚΑ. Μοιάζει να ξεκινάει τη σεζόν ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές του, και μένει να το αποδείξει.

To ρόστερ

0. Tι Τζέι Σορτς (G, 1.75μ., 27 χρ. - ΗΠΑ) Παρί

5. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (G/F, 2.00μ, 26 χρ. - Eλλάδα) Λιετκαμπέλις

6. Τζέντι Όσμαν (SF, 2.01μ., 30 χρ. - Τουρκία) Σαν Αντόνιο Σπερς

8. Ρισόν Χολμς (C, 2.06μ., 31 χρ. - ΗΠΑ) Γουάσινγκτον Γουίζαρντς

10. Κώστας Σλούκας (G, 1.90μ., 35 χρ. - Ελλάδα) Ολυμπιακός

17. Νίκος Ρογκαβόπουλος (SF, 2.03μ., 24 χρ. - Ελλάδα) Μπασκόνια

20. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (F/C, 2.10μ., 20 χρ. - Ελλάδα) ΔΕΚΑ

22. Τζέριαν Γκραντ (G, 1.93μ., 32 χρ. - ΗΠΑ) Τουρκ Τέλεκομ

24. Γιάννης Κουζέλογλου (F/C, 2.07μ., 30 χρ. - Ελλάδα) ΑΕΚ

25. Κέντρικ Ναν (G, 1.91μ., 30 χρ. - ΗΠΑ) Γουάσινγκτον Γουίζαρντς

26. Ματίας Λεσόρ (C, 2.06μ., 30 χρ. - Γαλλία) Παρτίζαν

27. Βασίλης Τολιόπουλος (G, 1.88μ., 29 χρ. - Ελλάδα) Άρης

40. Μάριους Γκριγκόνις (G/F, 1.98μ., 31 χρ. - Λιθουανία) ΤΣΣΚΑ Μόσχας

41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (F, 2.06μ., 30 χρ. - Ισπανία) Τορόντο Ράπτορς

44. Ντίνος Μήτογλου (F/C, 2.10μ., 29 χρ. - Ελλάδα) Αρμάνι Μιλάνο

77. Όμερ Γιούρτσεβεν (C, 2.11μ., 27 χρ. - Τουρκία) Γιούτα Τζαζ

Προπονητής: Εργκίν Αταμάν

sportfm.gr