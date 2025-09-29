Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Σιμεόνε για την αποβολή του στο «Άνφιλντ»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποβλήθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ για την πρεμιέρα της League Phase του φετινού Champions League, με την UEFA να ανακοινώνει την ποινή που του επιβλήθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αργεντινός προπονητής, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα επειδή παραλίγο να... έρθει στα χέρια με φίλαθλο που βρισκόταν στις κερκίδες του «Άνφιλντ», δεν θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του στο παιχνίδι της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο «Μετροπολιτάνο» για τη 2η αγωνιστική.

Έτσι, τη θέση του θα πάρει ο βοηθός του, Νέλσον Βίβας, ενώ ο Σιμεόνε θα παρακολουθεί από τα επίσημα του γηπέδου.

Another angle of the Diego Simeone incident at Anfield last night…



pic.twitter.com/c4gNigh8hK — Football Away Days (@footyawayday) September 18, 2025

