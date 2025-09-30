Aρχή στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκα κόντρα στη Μπάγερν για τον Παναθηναϊκό

Έφτασε η μεγάλη ώρα του τζάμπολ της Ευρωλίγκας! Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ (πλέον Telekom Center Athens) την Μπάγερν Μονάχου (21:15, για την 1η αγωνιστική.

Μετά από μία σεζόν την οποία ξεκίνησε ως πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης και έκλεισε έχοντας χάσει τα «σκήπτρα» του και στους δύο μεγάλους στόχους, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ δυναμικά το καλοκαίρι έτσι ώστε να καλύψει όλες τις «ανορθογραφίες» στο ρόστερ του.

Οι βάσεις είχαν ήδη μπει από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όταν η διοίκηση του «επτάστερου» φρόντισε να «δέσει» με νέα συμβόλαια όλους τους πρωταγωνιστές της ομάδας. Άλλωστε, η πίστη στο οικοδόμημα του Εργκίν Αταμάν είναι μεγάλη, και σε όλο τον σύλλογο υπήρχε (ορθώς) η πεποίθηση πως δεν απαιτούνταν «κοσμογονικές» αλλαγές, αλλά διορθωτικές κινήσεις.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει διαμορφώσει όχι μόνο το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας του, αλλά και πιθανώς το πληρέστερο, με 2-3 λύσεις από το «πάνω ράφι» σε κάθε θέση. Με δεδομένο ότι αν βρεθεί στο Final Four θα είναι γηπεδούχος, ο «επτάστερος» μπαίνει στη σεζόν με ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα της ομάδας, ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη βαριά ίωση που πέρασε και θα είναι διαθέσιμος, ενώ την αγωνιστική του επιστροφή αναμένεται να κάνει μετά από καιρό ο Μάριους Γκριγκόνις. Δεν θα αγωνιστούν οι Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ, όπως ενημέρωσε ο Εργκίν Αταμάν: «Το σίγουρο είναι ότι ο Τζέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο. Ίσως προλάβει να αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα. Για τον Ματίας όπως γνωρίζετε, μιλούν για τον Νοέμβριο. Οπότε επίσης δεν ξέρω πότε θα ενταχθεί στην προπόνηση της ομάδας και στους αγώνες».

Από την άλλη πλευρά, η περσινή πρώτη σεζόν του Γκόρντον Χέρμπερτ στην Μπάγερν Μονάχου κρίνεται επιτυχημένη για τους Βαυαρούς. Κατέκτησαν με άνεση το πρωτάθλημα Γερμανίας, ενώ στην Ευρωλίγκα έφτασαν μια ανάσα από τα playoffs, τερματίζοντας στην 9η θέση της regular season και χάνοντας το εισιτήριο για την 8άδα στον τελικό των play-in από τη Ρεάλ.

Το φετινό καλοκαίρι άλλαξαν πολλά στην ομάδα, που προχώρησε σε δέκα μεταγραφές και αποχαιρέτησε οκτώ παίκτες. Είδε την κορυφαία μεταγραφή της για φέτος να τραυματίζεται στο Ευρωμπάσκετ και να μένει εκτός δράσης για πολλούς μήνες (Ρόκας Γιοκουμπάιτις), ενώ, έχασε τον σταρ και πρώτο σκόρερ της, αλλά και μέλος της κορυφαίας 5άδας της περσινής Ευρωλίγκας, Κάρσεν Έντουαρντς. Παράλληλα, αποχώρησε και ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς στην κορυφαία διοργάνωση, Νικ Βάιλερ Μπαμπ, καθώς και ο Ντέβιν Μπούκερ, που έκανε εξαιρετική σεζόν.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, πέρα από τον Γιοκουμπάιτις, εκτός δράσης στο ματς του ΟΑΚΑ θα μείνει και ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν, που τραυματίστηκε στο Ευρωμπάσκετ. Γίνεται φανερό, επομένως, πως η Μπάγερν είναι ένα ούτως ή άλλως αποδυναμωμένο σύνολο, που αντιμετωπίζει και αγωνιστικά προβλήματα, κάτι που καθιστά must-win το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ακόμη και αν είναι πρώτη αγωνιστική.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

