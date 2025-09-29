Μια τεσσάρα με μπόλικα οφέλη

Kαι την τεσσάρα σε βάρος της Ε.Ν. Ύψωνα.

Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα της Λάρνακας πέτυχε δεύτερο σερί τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα και συνάμα ήταν και το πρώτο της διπλό. Μία νίκη που είχε απόλυτη ανάγκη η ΑΕΚ, τόσο για βαθμολογικούς λόγους, προκειμένου ν’ αναρριχηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, όσο και για ψυχολογικούς λόγους εν όψει της πρεμιέρας της League Phase του Conference League την ερχόμενη Πέμπτη εναντίον της Αλκμάαρ.

Παράλληλα, όμως, η ΑΕΚ «κέρδισε» ακόμα έναν σέντερ φορ. Τον Ριάντ Μπάγιτς, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης της ομάδας. Στο ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα, ο Βόσνιος στράικερ πέτυχε δύο γκολ και κέρδισε πέναλτι! Εντυπωσιακή παρουσία. Σημαντικό κέρδος θεωρείται και η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Γιέρσον Τσακόν. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με την Ανόρθωση, ο Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε ως αλλαγή πετυχαίνοντας ένα ωραίο γκολ. Η επιστροφή Τσακόν θεωρείται άκρως σημαντική, αφού πρόκειται για ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ικανό να κάνει τη διαφορά. Το ευτύχημα για την τεχνική ηγεσία είναι ότι άρχισαν πλέον να μπαίνουν στην εξίσωση «νέοι» ποδοσφαιριστές, οι οποίοι «γεμίζουν» την ομάδα και καλύπτουν επάξια την οποιαδήποτε απουσία (βλέπε Μπάγιτς και Ζάιρο).