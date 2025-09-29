Μουντιάλ 2026 (Προκριματικά/Αφρική)-FIFA: Αφαίρεση τριών βαθμών στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών στην προκριματική πορεία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επειδή χρησιμοποίησε έναν παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, μειώνοντας τις ελπίδες της να φτάσει στους τελικούς της επόμενης χρονιάς.

Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα (29/9) ότι η πειθαρχική επιτροπή της έκρινε τη Νότια Αφρική ένοχη επειδή χρησιμοποίησε τον μέσο Τεμπέχο Μοκόενα σε μια εντός έδρας νίκη με 2-0 επί του Λεσότο τον Μάρτιο, ενώ θα έπρεπε να είχε μείνει εκτός των προκριματικών μετά από δύο κίτρινες κάρτες σε προηγούμενους αγώνες του 3ου ομίλου.

Το Λεσότο πήρε τον αγώνα με 3-0 «στα χαρτιά» και αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί από τη Νότια Αφρική.

Η Νότια Αφρική εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά τώρα μόνο με βάση τη διαφορά τερμάτων από το Μπενίν. Και οι δύο ομάδες έχουν 14 βαθμούς, με δύο παιχνίδια να απομένουν.

Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές διεξάγονται τον επόμενο μήνα, με τη Νότια Αφρική να παίζει εκτός έδρας με τη Ζιμπάμπουε και εντός έδρας με τη Ρουάντα, ενώ το Μπενίν τερματίζει εκτός έδρας με τη Ρουάντα και τη Νιγηρία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που από μια χώρα αφαιρούνται βαθμοί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αφρικής για τη χρησιμοποίηση παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Στα προκριματικά του 2018, η FIFA κατακύρωσε στην Αλγερία τη νίκη με 3-0 ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης από τη Νιγηρία του Σεχού Αμπντουλαχί, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, αφού το μεταξύ τους παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1.

Ο Αμπντουλαχί έπρεπε να είναι τιμωρημένος, αφού είχε πάρει δύο κίτρινες κάρτες σε προηγούμενους αγώνες για τα προκριματικά, αλλά η Νιγηρία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και προκρίθηκε στα τελικά της Ρωσίας.

Ενόψει της τελικής φάσης του 2014 στη Βραζιλία, το Πράσινο Ακρωτήρι έχασε μια θέση στα playoffs, αφού χρησιμοποίησε τον Φερνάντο Βαρέλα στη νίκη-σοκ του ομίλου εναντίον της Τυνησίας. Αυτός παρ' όλα αυτά ήταν τιμωρημένος, οπότε η Τυνησία πέρασε στα playoffs αντί των νησιωτών.