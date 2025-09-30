Για ιδανικό ξεκίνημα κόντρα στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Ρίχνεται στη μάχη της φετινής Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός!

Στην πρεμιέρα τους, οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με την Μπασκόνια (21:30) στη Βιτόρια της χώρας των Βάσκων και στην «Fernando Buesa Arena», θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί και με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη τη φετινή τους προσπάθεια.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, νικώντας άνετα την Καρδίτσα με 89-56 στα ημιτελικά και με 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό του Σαββάτου 27/9.

Χωρίς να έχει χάσει κάποιον από τους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν και έχοντας κάνει προσεγμένες προσθήκες (Γουόρντ, Χολ, Αντετοκούνμπο και Νιλικίνα) στο ρόστερ του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός μπαίνει και στη φετινή Ευρωλίγκα με στόχο του την κορυφή.

Αρχικά, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν με νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ θα παραμείνουν στην Ισπανία για τη συνέχεια της «διαβολοβδομάδας», αφού θα ακολουθήσει δύο μέρες αργότερα (2/10, 21:45) η ακόμα δυσκολότερη αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού πέταξε για την Ισπανία τη Δευτέρα, ενώ όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Κίναν Έβανς, αλλά και του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα. Από την άλλη, ο Φρανκ Νιλικίνα ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, παρόλο που δεν αναμένεται να αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια.

«Δεν αντιμετωπίζω ούτε εγώ ούτε κανείς το ματς με το σκεπτικό ότι υπάρχει φαβορί. Είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, με πράγματα αβέβαια στο ξεκίνημα, για το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Πρέπει να κοπιάσουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Πιέζουν πολύ, κάνουν παγίδες, επιβάλλουν ρυθμό στο παιχνίδι. Πρέπει να έχεις καλές επιλογές, να παίρνεις τα ριμπάουντ… Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλό μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά την Μπασκόνια, έκανε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχοντας για σημαντικότερες προσθήκες της τους Ντιακιτέ, Σπανιόλο και Κούρουκς. Ξανά με μεγαλύτερο «όπλο» την έδρα της, θα προσπαθήσει να κάνει ζημιές σε ομάδες με πολλαπλάσιο μπάτζετ από το δικό της, στην προσπάθειά της να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει την είσοδο στη δεκάδα.

Με τον Πάολο Γκαλμπιάτι αντικαταστάτη του Πάμπλο Λάσο πλέον στην τεχνική της ηγεσία, οι γηπεδούχοι στη συνέχεια της διαβολοβδομάδας θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τη Βιλερμπάν. Ο Ιταλός προπονητής έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες ενόψει του αποψινού ματς, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των νεοφερμένων Ντιακιτέ και Κούρουκς.

Διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).

Στις περσινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 102-101 στην παράταση στη Βιτόρια (89-89 η κανονική διάρκεια) και με 92-69 στο ΣΕΦ.

