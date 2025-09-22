Ούτε στην εφετινή τελετή για την «Χρυσή Μπάλα» θα έχει εκπρόσωπο η Ρεάλ

Την απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να μην έχει εκπροσώπους ούτε στην εφετινή τελετή για την Χρυσή Μπάλα έκανε γνωστή το COPE.

Το ισπανικό ΜΜΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μια ειλημμένη απόφαση η οποία όμως συγκριτικά με πέρσι, διαφέρει ως προς το εξής… Να μην απαγορεύσει στους παίκτες της, ειδικά σε όλους όσοι είναι ανάμεσα στους υποψήφιους να δώσουν το «παρών».

Θυμίζουμε ότι πέρσι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αντιδράσει έντονα όταν ξαφνικά άρχισε να διαρρέεται ότι ο Βινίσιους δεν είναι ο νικητής της, απαγορεύοντας στους πάντες να είναι παρόντες στην τελετή.

