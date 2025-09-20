ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοΐζος Λοΐζου: «Πάτησε» Ισραήλ και τον σήκωσαν στους ώμους τους!

Τρομερή υποδοχή από τους Ισραηλινούς στον Λοΐζο Λοΐζου από τους οπαδούς της Χάποελ Τελ Αβίβ

Η μεταγραφή του Λοΐζου στην Χάποελ μπαίνει στην τελική της ευθεία με τον διεθνή επιθετικό να βρίσκεται ήδη στο Τελ Αβίβ προκειμένου να περάσει από τις απαράιτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την νέα του ομάδα. 

Όπως μπορείτε να δείτε στα πιο κάτω στιγμιότυπα, αρκετοί φίλοι της Χάποελ περίμεναν στο αεροδρόμιο τον Λοΐζου ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

 

