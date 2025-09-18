Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

Το μετριότατο βράδυ της Τσέλσι στο Μόναχο τιμωρήθηκε από την Μπάγερν και από τις μεγάλες ορέξεις του Χάρι Κέιν.

Οι Βαυαροί αντιλήφθηκαν πως τα μετόπισθεν των Λονδρέζων βρίσκονταν σε αστάθεια και δεν θα το άφηναν αυτό ανεκμετάλλευτο. Μια με το γύρισμα στο 20ο λεπτό, όπου ο Τσάλομπα με κακή τοποθέτηση του σώματος και του ποδιού πέτυχε το αυτογκόλ για το 1-0, αλλά και με τον «χορό» του Κέιν στον Καϊσέδο λίγο αργότερα.

Ο Άγγλος επιθετικός με ωραίο… πίβοτ, ανάγκασε τον χαφ των «μπλε» να τον ανατρέψει και από την άσπρη βούλα ο άλλοτε φορ της Τότεναμ θυμήθηκε τις εποχές που σκόραρε εις βάρος των «μπλε» στα ντέρμπι της αγγλικής πρωτεύουσας κι έκανε το 2-0 στο 27’.

Ο Κόουλ Πάλμερ προσπαθούσε να κρατηθεί «ζεστός» αγωνιστικά, να δώσει ώθηση στους συμπαίκτες του, να τους δείξει ότι εφόσον εκείνος μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος, έπρεπε να το κάνουν κι εκείνοι.

Φεύγοντας στον κενό χώρο και αλλάζοντας ωραία με τον Γκούστο, «εκτέλεσε» για να μειώσει σε 2-1 στο 29ο λεπτό. Ο σούπερ σταρ των «μπλε» το πάλεψε όσο ήταν εφικτό αυτό, αλλά ο Γκούστο στο 63’ έκανε κάκιστο γύρισμα προς την άμυνα και ο Κέιν ήταν ξανά εκεί που έπρεπε για να πλασάρει ιδανικά και να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Οι αλλαγές των Αντρέι Σάντος και Γκαρνάτσο από πλευράς Μαρέσκα ήρθαν αμέσως μετά, οι δυο νεαροί με τον ενθουσιασμό και την πιο καθαρή σκέψη τους έβγαλαν ενέργεια, ο Βραζιλιάνος έκανε μαγική κάθετη προς τον Πάλμερ που σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ στο 89’ και η Μπάγερν πανηγύρισε στο σφύριγμα της λήξης.

Πηγή: sport-fm.gr