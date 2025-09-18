ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

Κέιν και Ολίσε πήραν την Μπάγερν από το χέρι και μαζί με τα λάθη στην άμυνα της Τσέλσι, οι Βαυαροί ξεκίνησαν τη νέα League Phase του Champions League με το 3-1 επί των «μπλε».

Το μετριότατο βράδυ της Τσέλσι στο Μόναχο τιμωρήθηκε από την Μπάγερν και από τις μεγάλες ορέξεις του Χάρι Κέιν.

Οι Βαυαροί αντιλήφθηκαν πως τα μετόπισθεν των Λονδρέζων βρίσκονταν σε αστάθεια και δεν θα το άφηναν αυτό ανεκμετάλλευτο. Μια με το γύρισμα στο 20ο λεπτό, όπου ο Τσάλομπα με κακή τοποθέτηση του σώματος και του ποδιού πέτυχε το αυτογκόλ για το 1-0, αλλά και με τον «χορό» του Κέιν στον Καϊσέδο λίγο αργότερα.

Ο Άγγλος επιθετικός με ωραίο… πίβοτ, ανάγκασε τον χαφ των «μπλε» να τον ανατρέψει και από την άσπρη βούλα ο άλλοτε φορ της Τότεναμ θυμήθηκε τις εποχές που σκόραρε εις βάρος των «μπλε» στα ντέρμπι της αγγλικής πρωτεύουσας κι έκανε το 2-0 στο 27’.

Ο Κόουλ Πάλμερ προσπαθούσε να κρατηθεί «ζεστός» αγωνιστικά, να δώσει ώθηση στους συμπαίκτες του, να τους δείξει ότι εφόσον εκείνος μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος, έπρεπε να το κάνουν κι εκείνοι.

Φεύγοντας στον κενό χώρο και αλλάζοντας ωραία με τον Γκούστο, «εκτέλεσε» για να μειώσει σε 2-1 στο 29ο λεπτό. Ο σούπερ σταρ των «μπλε» το πάλεψε όσο ήταν εφικτό αυτό, αλλά ο Γκούστο στο 63’ έκανε κάκιστο γύρισμα προς την άμυνα και ο Κέιν ήταν ξανά εκεί που έπρεπε για να πλασάρει ιδανικά και να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Οι αλλαγές των Αντρέι Σάντος και Γκαρνάτσο από πλευράς Μαρέσκα ήρθαν αμέσως μετά, οι δυο νεαροί με τον ενθουσιασμό και την πιο καθαρή σκέψη τους έβγαλαν ενέργεια, ο Βραζιλιάνος έκανε μαγική κάθετη προς τον Πάλμερ που σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ στο 89’ και η Μπάγερν πανηγύρισε στο σφύριγμα της λήξης.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tην έπαθε και η Ατλέτικο με buzzer beater από τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετικό ξεκίνημα για την Ίντερ, με διπλό στο Άμστερνταμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κόντη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και ομόλογο 2.000.000

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλά διαβασμένη η Πάφος»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ιστορικό βαθμό της Πάφος FC στο Φάληρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άντεξε την πίεση με δέκα παίκτες η Πάφος FC κι έφυγε με ιστορικό βαθμό από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Ο Στεπίνσκι θέλει να παραμείνει και θα μείνει»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ ξανά για Λοΐζου: «Δεν άλλαξε κάτι, θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια - ΑΕΚ: Σουτάρα ο Άιτινγκ, πράσινο το ντέρμπι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη