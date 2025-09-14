Πάρτι της Σίτι και «αφεντικό» του Μάντσεστερ!

Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει πριν από μία δεκαετία, ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα εξελισσόταν στο απόλυτο «αφεντικό» του Μάντσεστερ; Εκτός από τους τίτλους όπου υπερτερεί μακράν της μεγάλης της αντιπάλου στο διάστημα αυτό, υπήρξαν και στιγμές που έκανε... πλάκα στη Γιουνάιτεντ. Μία από αυτές ήταν και στο σημερινό ντέρμπι του «Etihad» όπου οι «Πολίτες» επικράτησαν άνετα 3-0.

Μολονότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν χάνει από τη Γιουναίτεντ! Έχει στις τάξεις της και τον κορυφαίο σύγχρονο σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, καθώς ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές και συμπλήρωσε 7 γκολ μέσα σε 5 ημέρες αφού είχε βάλει 5 στο 11-1 της εθνικής Νορβηγίας επί της Μολδαβίας. Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(32', 79' Θουμπιμέντι, 46' Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1

(18' Σκοτ, 61' πέν. Σεμένιο - 48' Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0

(90'+4 αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0

(29' Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3

(47' Σαρ, 57' Μπέργκβαλ, 64' φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

(35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο - 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1

(90'+3 πέν. Σαλάχ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 3-0

(18΄ Φόντεν, 53΄,68΄ Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 12

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Μάντσεστερ Σίτι 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Φούλαμ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0

</PRE>