Οι κλήσεις του Τούχελ για το international break του Σεπτεμβρίου

Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι επιλογές του Τόμας Τούχελ για τα παιχνίδια της Αγγλίας εναντίον της Ανδόρρας και της Σερβίας.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έμεινε εκτός της τελευταίας αποστολής της εθνικής Αγγλίας του Τόμας Τούχελ για τα διεθνή παιχνίδια του επόμενου μήνα.

Ο δεξιός μπακ, που εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια μεταγραφή ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ (8,4 εκατ. λίρες· 11,4 εκατ. δολάρια) αυτό το καλοκαίρι, είχε συμπεριληφθεί στην προηγούμενη αποστολή του Τούχελ για τις νίκες επί της Ανδόρας και της Σενεγάλης τον Ιούνιο. Όμως έχει μείνει εκτός του γκρουπ για τα επερχόμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ανδόρα και Σερβία.

Ο Μάρκους Ράσφορντ της Μπαρτσελόνα, ο Τζον Στόουνς της Μάντσεστερ Σίτι και ο Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, αντιθέτως, κλήθηκαν ξανά στην ομάδα, ενώ ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Έλιοτ Άντερσον, έλαβε για πρώτη φορά κλήση, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα την Παρασκευή το Athletic. Ο 22χρονος έχει αγωνιστεί τόσο με την Αγγλία όσο και με τη Σκωτία σε επίπεδο νέων και είχε κληθεί στην εθνική Σκωτίας πριν από δύο χρόνια, αλλά αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού χωρίς να αγωνιστεί.

Ο αμυντικός της Τότεναμ, Τζεντ Σπενς, κλήθηκε επίσης για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα. Ο 25χρονος είχε προηγουμένως αγωνιστεί με την Εθνική Νέων U21.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, 26 ετών, ήταν στον πάγκο στη νίκη της Μαδρίτης με 3-0 επί της Οβιέδο την Κυριακή, μπαίνοντας αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Ήταν επίσης στον πάγκο στους αγώνες της Αγγλίας τον Ιούνιο, με τον Τούχελ να προτιμά τον Κέρτις Τζόουνς και τον Κάιλ Γουόκερ στο δεξί άκρο της άμυνας απέναντι σε Ανδόρα και Σενεγάλη, αντίστοιχα.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, που χρησιμοποιήθηκε στο κέντρο από τον προκάτοχο του Τούχελ, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, στο Euro 2024, είχε χάσει την πρώτη κλήση του Γερμανού τεχνικού τον Μάρτιο λόγω τραυματισμού, με τους Γουόκερ και Ρις Τζέιμς να καλύπτουν το δεξί άκρο της άμυνας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

