Όλοι οι αγώνες της League Phase του Champions League!
Πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει η Πάφος η οποία έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της.
Δείτε όλα τα ματς που προέκυψαν από την κλήρωση.
Οι οκτώ αντίπαλοι κάθε ομάδας:
1o γκρουπ
Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Μπιλμπάο.
Ρεάλ Μαδρίτης: Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσείγ, Μπενφίκα, Μονακό και Καϊράτ
Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρέαλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Μονακό.
Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί (εκτός), Μπριζ, Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφος (εκτός)
Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ
Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνόν
Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι, Άγιαξ.
Ντόρτμουντ: Ίντερ, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.
Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη και Νιουάκαστλ.
2ο γκρουπ
Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Καϊράτ, Μπιλμπάο.
Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν και Γαλατάσαραϊ
Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.
Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη και Πάφο
Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος και Μονακό.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ και Καραμπάγκ.
Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ
Μπριζ: Μπαρστελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό και Καϊράτ.
3ο γκρουπ
Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μονακό.
Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν και Νιούκαστλ
Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακος, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ.
Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ και Κοπεγχάγη
Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, και Μπιλμπάο.
Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός
Σλάβια Πράγας: Μπάρτσα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφο
Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.
Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.
4ο γκρουπ
Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λερερβκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ και Καραμπάγκ.
Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότενα, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος.
Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό
Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν και Γαλατάσαραϊ
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ
Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν
Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ
Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόιρτνγκ, Πάφο και Κοπεχγάγη.