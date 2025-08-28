Όλοι οι αγώνες της League Phase του Champions League!

Πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει η Πάφος η οποία έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της.

Δείτε όλα τα ματς που προέκυψαν από την κλήρωση.

Οι οκτώ αντίπαλοι κάθε ομάδας:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Μπιλμπάο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσείγ, Μπενφίκα, Μονακό και Καϊράτ

Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρέαλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Μονακό.

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί (εκτός), Μπριζ, Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφος (εκτός)

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνόν

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι, Άγιαξ.

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη και Νιουάκαστλ.

2ο γκρουπ

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Καϊράτ, Μπιλμπάο.

Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν και Γαλατάσαραϊ

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη και Πάφο

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος και Μονακό.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ και Καραμπάγκ.

Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ

Μπριζ: Μπαρστελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό και Καϊράτ.

3ο γκρουπ

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μονακό.

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν και Νιούκαστλ

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακος, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ.

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ και Κοπεγχάγη

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, και Μπιλμπάο.

Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός

Σλάβια Πράγας: Μπάρτσα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφο

Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λερερβκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ και Καραμπάγκ.

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότενα, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος.

Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν και Γαλατάσαραϊ

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ

Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ

Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόιρτνγκ, Πάφο και Κοπεχγάγη.