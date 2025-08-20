ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

Ο Κάι Χάβερτς τραυματίστηκε στο γόνατο, η ανησυχία είναι μεγάλη και η Άρσεναλ εξετάζει άλλες περιπτώσεις.

Ο 26χρονος διεθνής Γερμανός δεν συμμετείχε στην ανοιχτή προπόνηση της Άρσεναλ, καθώς υπέστη εκ νέου τραυματισμό στο γόνατο. Η ανησυχία στο στρατόπεδο των Gunners είναι έντονη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων, κάτι που αναμένεται να αποσαφηνιστεί σύντομα.

Η Άρσεναλ εξετάζει ήδη την αγορά, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και να καλύψει το πιθανό κενό από την απουσία του Χάβερτς. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι, ο Βίκτορ Γιόκερες θα παραμείνει ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός στο ρόστερ του Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Γκαμπριέλ Ζεσούς εξακολουθεί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο Χάβερτς είχε υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου σε προπονητικό καμπ στο Ντουμπάι, τραυματισμός που τον άφησε εκτός για 18 αγώνες σε Premier League και Champions League.

Ο Γερμανός είχε περάσει ως αλλαγή στο 60ό λεπτό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, στη νίκη της Άρσεναλ με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ». Από τη μεταγραφή του στους "κανονιέρηδες" το καλοκαίρι του 2023, έχει καταγράψει 88 συμμετοχές και 29 γκολ.

 

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρέλα στην Πάφο: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια στο... άψε-σβήσε!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πολυκάρπου: «Ήταν τιμή μου... κάτι ανεκτίμητο που λίγοι ζουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη