ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Λιντς – Έβερτον με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Λιντς – Έβερτον με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής της Premier League πέφτει απόψε με την αναμέτρηση Λιντς – Έβερτον στις 22:00 στο Έλαντ Ρόουντ, σε ένα ματς που υπόσχεται ένταση, ρυθμό και ανατροπές. Οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με νίκη, σε μια παραδοσιακή μονομαχία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις και δεκάδες στοιχηματικές επιλογές.

Η επικράτηση της Λιντς προσφέρεται στη Stoiximan σε απόδοση 2.57, ενώ το ενδεχόμενο ισοπαλίας στο 3.25. Από κοντά και το διπλό της Έβερτον, που αποτιμάται στα 2.85, σε ένα παιχνίδι όπου όλα δείχνουν πιθανά. Για όσους βλέπουν γκολ εκατέρωθεν, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.80, ενώ το σενάριο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ισόπαλο βρίσκεται στην απόδοση 2.07.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η Stoiximan συνοδεύει την κάθε φάση του αγώνα με πληθώρα ειδικών επιλογών, από σκόρερ και λεπτά τερμάτων μέχρι ακριβή σκορ, κάρτες, κόρνερ και συνδυαστικά στοιχήματα μέσω Bet Builder.

Το Λιντς – Έβερτον παίζεται απόψε στη Stoiximan, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 1η αγωνιστική της Premier League.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε αυτή την ομάδα της Κύπρου στέλνει με 83% τo transfermarkt τον Στέφαν Ντράζιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντα στον Άρη Λεμεσού ο Τιάγκο Ενρίκε – Κρατά ποσοστό η Φλουμινένσε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μακάρι να δω φωτογραφία μου και εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ασφάλεια και σταθερότητα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

FIFA: Ο Ινφαντίνο καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ιδιαίτερο έστω και φιλικό και έτοιμος για την πρόκληση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ γκολ μετά 10 χρόνια στην Ligue 1

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μπλόκο» στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για Κροατία!

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε την Πάφο ο Μιλόγεβιτς: «Εντυπωσιακή ομάδα, με υπομονή και σωστή δουλειά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε και η Λιλ στο... παιχνίδι για Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπόλικη ιστορία σε δύο χρόνια, ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή της!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη