Stoiximan: Λιντς – Έβερτον με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής της Premier League πέφτει απόψε με την αναμέτρηση Λιντς – Έβερτον στις 22:00 στο Έλαντ Ρόουντ, σε ένα ματς που υπόσχεται ένταση, ρυθμό και ανατροπές. Οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με νίκη, σε μια παραδοσιακή μονομαχία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις και δεκάδες στοιχηματικές επιλογές.

Η επικράτηση της Λιντς προσφέρεται στη Stoiximan σε απόδοση 2.57, ενώ το ενδεχόμενο ισοπαλίας στο 3.25. Από κοντά και το διπλό της Έβερτον, που αποτιμάται στα 2.85, σε ένα παιχνίδι όπου όλα δείχνουν πιθανά. Για όσους βλέπουν γκολ εκατέρωθεν, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.80, ενώ το σενάριο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ισόπαλο βρίσκεται στην απόδοση 2.07.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η Stoiximan συνοδεύει την κάθε φάση του αγώνα με πληθώρα ειδικών επιλογών, από σκόρερ και λεπτά τερμάτων μέχρι ακριβή σκορ, κάρτες, κόρνερ και συνδυαστικά στοιχήματα μέσω Bet Builder.

Το Λιντς – Έβερτον παίζεται απόψε στη Stoiximan, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 1η αγωνιστική της Premier League.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!