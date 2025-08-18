ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έχει εκφράσει ενδιαφέρον για Ντε Φρούτος ο Ολυμπιακός»

«Έχει εκφράσει ενδιαφέρον για Ντε Φρούτος ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση εξτρέμ, με τον Σαντίνο Αντίνο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο, δημοσίευμα της «Marca» μιλά για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Χόρχε Ντε Φρούτος της Ράγιο Βαγεκάνο.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η ομάδα του Πειραιά είναι μία από τις ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την κατάσταση του 28χρονου. Μάλιστα, τον Ντε Φρούτος φέρονται να κοιτάζουν επιπλέον μία ομάδα από τη Serie A και μία από την Premier League.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ της «Marca» επισημαίνει πως αυτή την εβδομάδα, έφτασε στη Βαγεκάνο μια προσφορά 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα ποσό και μια πρόταση που απορρίφθηκαν από τον πρόεδρο του συλλόγου, Μαρτίν Πρέσα, ο οποίος πιστεύει ότι ο παίκτης του αξίζει πολύ περισσότερο.

Ο Ντε Φρούτος αγωνίζεται στη Βαγεκάνο από το 2023 και μετράει 98 συμμετοχές με 13 γκολ και 5 ασίστ, ενώ νωρίτερα είχε παίξει 112 παιχνίδια με τη Λεβάντε, έχοντας 13 γκολ και 27 ασίστ. Στην πρώτη αγωνιστική της φετινής LaLiga είχε γκολ και ασίστ στη νίκη της Ράγιο επί της Τζιρόνα.

 

Πηγή: sport-fm.gr

