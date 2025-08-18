Κοντά σε νέα... ευρωπαϊκή τρίλιζα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τις Πάφος FC και ΑΕΚ να έχουν κλειδωμένη ήδη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, διεκδικώντας αμφότερες τη συμμετοχή στο ανώτερο επίπεδο που μπορούν, άλλη μια ομάδα, η Ομόνοια, βρίσκεται στα σκαριά να πετύχει τον σκοπό της. Εάν το πετύχουν και οι πράσινοι, τότε η Κύπρος για τρίτη φορά στην ιστορία θα εκπροσωπηθεί με τρεις ομάδες στην κύρια φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη. Όλες οι περιπτώσεις ήταν στην τρέχουσα δεκαετία.

Η πρώτη φορά που επιτεύχθηκε αυτό ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν οι διοργανώσεις εξελίσσονταν με την παλιά τους μορφή. Τότε Ομόνοια και ΑΕΚ είχαν εξασφαλίσει συμμετοχή στη φάση των ομίλων του Europa League, ενώ ο Απόλλωνας μπήκε στους ομίλους του Conference League. Μάλιστα, ήταν η χρονιά στην οποία η ΑΕΚ είχε συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων, συνεχίζοντας στη νοκ - άουτ φάση του Conference League, φθάνοντας μέχρι τους «16».

Πέρσι, με τη μορφή πλέον της League Phase, τρεις ομάδες μας βρέθηκαν στο Conference League και συγκεκριμένα, Πάφος FC, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. Και οι τρεις πέρασαν στη νοκ - άουτ φάση, με τις δυο πρώτες να τίθεται αντιμέτωπες και την παφιακή ομάδα να βγαίνει κερδισμένη. Η πορεία της σταμάτησε στη φάση των «16».

Πώς έχει η κατάσταση

Στη φετινή χρονιά, θυμίζουμε ότι η πρωταθλήτρια Πάφος FC εξασφάλισε θέση στο Europa League, εάν όμως αποκλείσει και τον Ερυθρό Αστέρα, τότε θα γίνει η τρίτη κυπριακή ομάδα που θα ζήσει την εμπειρία των ομίλων του Champions League (σ.σ. Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ το έπραξαν με την παλιά μορφή της διοργάνωσης). Η ΑΕΚ έχει δεδομένη μια θέση στο Conference League και στα πλέι οφ του Europa League, απέναντι στη Μπραν, θα διεκδικήσει την τετάρτη συμμετοχή στη φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης. Όσον αφορά την Ομόνοια, βρίσκεται στη φάση των πλέι οφ του Conference League κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ και εφόσον περάσει θα κλείσει την τρίτη ιστορική τρίλιζα για την Κύπρο.

Πρώτοι αγώνες

Tρίτη 19/08

22:00 Ερυθρός Αστέρας  - Πάφος FC

Πέμπτη 21/08

20:00 Μπραν - ΑΕΚ

20:00 Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

 

Δεύτεροι αγώνες

Tρίτη 26/08

22:00 Πάφος FC - Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 27/08

19:30 ΑΕΚ - Μπραν

Πέμπτη 28/08

20:00 Ομόνοια - Βόλφσμπεργκερ

Διαβαστε ακομη