«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

Πλησιάζει η μέρα για την ιστορική στιγμή που η Εθνική Κύπρου θα καταγράψει την πρώτη της παρουσία σε FIBA EuroBasket. Ως διοργανώτρια του Γ’ Ομίλου, θα αντιμετωπίσει στα παιχνίδια που θα γίνουν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, τις Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Η πρώτη γεύση για το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων φάνηκε από τους αγώνες του ECOMMBX Cup, με τους διεθνείς μας να δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί απέναντι σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια.

«Δουλεύουμε αρκετά σκληρά, ανυπομονούμε για την μοναδική ευκαιρία» αναφέρει ο αρχηγός της Εθνικής, 37χρονος (09/11/1988) γκαρντ/φόργουορντ, ύψους 1.98μ, Νίκος Στυλιανού και προσθέτει: «Τα φιλικά στο ECOMMBX Cup ήταν μία πρώτη γεύση τι να περιμένουμε, ο ανταγωνισμός και το επίπεδο είναι ψηλό και επιδίωξη είναι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Ο Νίκος Στυλιανού βρίσκεται από το 2019 στον Κεραυνό, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Στροβόλου. Στην Κύπρο φόρεσε επίσης, στο ξεκίνημα της καριέρας του τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ έπαιξε επίσης σε Ελλάδα (Ρέθυμνο, Καβάλα, Κόροιβο Αμαλιάδας, ΟΦΗ, Φάρο, Κύμη) και Λιθουανία (Ντζούκιγια).

Την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται να επιδείξει η ομάδα μας προτάσσει και ο Ιωάννης Πασιαλής, που σημειώνει ότι: «Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται, για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχουμε και θέλουμε να το ευχαριστηθούμε».

O 28χρονος, ύψους 2.02μ., φόργουορντ, από τα τέλη του 2020 φοράει τα ερυθροκίτρινα του Κεραυνού, μετακομίζοντας στην ομάδα του Στροβόλου από τον ΑΠΟΠ. Προηγουμένως αγωνίστηκε σε ΑΕΚ και ΑΕΛ.

Το μήνυμα στον κόσμο

Τόσο ο Στυλιανού, όσο και ο Πασιαλής στέλνουν μήνυμα για στήριξη από τον κόσμο. «Περιμένουμε περισσότερο κόσμο, γιατί η αλήθεια δεν ήταν αρκετός στα φιλικά. Αναμένουμε ότι θα είναι περισσότεροι οι φίλαθλοι μας στα παιχνίδια του FIBA EuroBasket» αναφέρει ο Νίκος Στυλιανού» και συμπληρώνει: «Θα παίξουμε με περηφάνεια, όπως κάνουμε πάντα όταν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής, για να κάνουμε περήφανο και τον κόσμο που θα έρθει να μας δει». Από την πλευρά του ο Ιωάννης Πασιαλής σημειώνει: «Θέλουμε να έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας για να βιώσει κι αυτός την εμπειρία».

Εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου, καθώς και για τα αλλά παιχνίδια της διοργάνωσης, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/