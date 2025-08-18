ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

Πλησιάζει η μέρα για την ιστορική στιγμή που η Εθνική Κύπρου θα καταγράψει την πρώτη της παρουσία σε FIBA EuroBasket. Ως διοργανώτρια του Γ’ Ομίλου, θα αντιμετωπίσει στα παιχνίδια που θα γίνουν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, τις Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

 

Η πρώτη γεύση για το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων φάνηκε από τους αγώνες του ECOMMBX Cup, με τους διεθνείς μας να δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί απέναντι σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια.

 

«Δουλεύουμε αρκετά σκληρά, ανυπομονούμε για την μοναδική ευκαιρία» αναφέρει ο αρχηγός της Εθνικής, 37χρονος (09/11/1988) γκαρντ/φόργουορντ, ύψους 1.98μ, Νίκος Στυλιανού και προσθέτει: «Τα φιλικά στο ECOMMBX Cup ήταν μία πρώτη γεύση τι να περιμένουμε, ο ανταγωνισμός και το επίπεδο είναι ψηλό και επιδίωξη είναι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

 

Ο Νίκος Στυλιανού βρίσκεται από το 2019 στον Κεραυνό, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Στροβόλου. Στην Κύπρο φόρεσε επίσης, στο ξεκίνημα της καριέρας του τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ έπαιξε επίσης σε Ελλάδα (Ρέθυμνο, Καβάλα, Κόροιβο Αμαλιάδας, ΟΦΗ, Φάρο, Κύμη) και Λιθουανία (Ντζούκιγια).

 

Την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται να επιδείξει η ομάδα μας προτάσσει και ο Ιωάννης Πασιαλής, που σημειώνει ότι: «Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται, για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχουμε και θέλουμε να το ευχαριστηθούμε».

 

O 28χρονος, ύψους 2.02μ., φόργουορντ, από τα τέλη του 2020 φοράει τα ερυθροκίτρινα του Κεραυνού, μετακομίζοντας στην ομάδα του Στροβόλου από τον ΑΠΟΠ. Προηγουμένως αγωνίστηκε σε ΑΕΚ και ΑΕΛ.

 

Το μήνυμα στον κόσμο

Τόσο ο Στυλιανού, όσο και ο Πασιαλής στέλνουν μήνυμα για στήριξη από τον κόσμο. «Περιμένουμε περισσότερο κόσμο, γιατί η αλήθεια δεν ήταν αρκετός στα φιλικά. Αναμένουμε ότι θα είναι περισσότεροι οι φίλαθλοι μας στα παιχνίδια του FIBA EuroBasket» αναφέρει ο Νίκος Στυλιανού» και συμπληρώνει: «Θα παίξουμε με περηφάνεια, όπως κάνουμε πάντα όταν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής, για να κάνουμε περήφανο και τον κόσμο που θα έρθει να μας δει». Από την πλευρά του ο Ιωάννης Πασιαλής σημειώνει: «Θέλουμε να έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας για να βιώσει κι αυτός την εμπειρία».

 

Εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου, καθώς και για τα αλλά παιχνίδια της διοργάνωσης, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Κατηγορίες

ΚυπροςΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε αυτή την ομάδα της Κύπρου στέλνει με 83% τo transfermarkt τον Στέφαν Ντράζιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντα στον Άρη Λεμεσού ο Τιάγκο Ενρίκε – Κρατά ποσοστό η Φλουμινένσε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μακάρι να δω φωτογραφία μου και εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ασφάλεια και σταθερότητα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

FIFA: Ο Ινφαντίνο καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ιδιαίτερο έστω και φιλικό και έτοιμος για την πρόκληση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ γκολ μετά 10 χρόνια στην Ligue 1

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μπλόκο» στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για Κροατία!

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε την Πάφο ο Μιλόγεβιτς: «Εντυπωσιακή ομάδα, με υπομονή και σωστή δουλειά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε και η Λιλ στο... παιχνίδι για Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπόλικη ιστορία σε δύο χρόνια, ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή της!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη