Σοβαρός τραυματισμός για Λουκάκου

Ένα πολύ σημαντικό πλήγμα άφησε στη Νάπολι το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Όπως ενημέρωσαν οι «παρτενοπέι», ο Ρομέλου Λουκάκου, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι, θα χρειαστεί να μείνει για πολύ καιρό εκτός.

Συγκεκριμένα, ο Βέλγος στράικερ χτύπησε στον ορθό μηριαίο του αριστερού του ποδιού και υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες, καθώς πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Ρομέλου Λουκάκου υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο Πινέτα Γκράντε, οι οποίες αποκάλυψαν μια υψηλού βαθμού βλάβη στον ορθό μηριαίο μυ στον αριστερό πόδι του.

Ο παίκτης των ατζούρι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασής του και θα υποβληθεί επίσης σε χειρουργική επέμβαση», αναφέρει η ανακοίνωση της Νάπολι.

