Νταμάτο: «Με συνεργασία και προσπάθεια μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας»

Άρχισαν σήμερα το πρωί στη Λευκωσία οι εργασίες του Ετήσιου Σεμιναρίου Διαιτησίας. Στην πρώτη του ομιλία ενώπιον των συμμετεχόντων, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, τόνισε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και εμπιστοσύνης για να ανέβει το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας.

«Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, αλλά χρειάζομαι και από εσάς να προσπαθήσετε και να δώσετε το καλύτερο που μπορείτε, εντός και εκτός γηπέδων. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της διαιτησίας στην Κύπρο. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω και να σας στηρίξω, γι’ αυτό θέλω να μου δείξετε εμπιστοσύνη. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από την κυπριακή διαιτησία και μπορούμε να φτάσουμε ψηλά».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ΚΟΠ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία.

Το σεμινάριο που παρακολουθούν οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές Α’ Κατηγορίας, θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη και στην τελευταία ημέρα τις εργασίες του θα παρακολουθήσουν και οι παρατηρητές διαιτησίας Α’ Κατηγορίας.