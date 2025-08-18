ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ανοιχτή και στον δανεισμό του Τσιμίκα η Λίβερπουλ»

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο από τη Λίβερπουλ, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του να αναμένεται να επιταχυνθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι» δείχνουν πλέον ανοιχτοί όχι μόνο σε προτάσεις για την πώλησή του, αλλά και σε πιθανή αρχική συμφωνία δανεισμού, εφόσον αυτό διευκολύνει την αποχώρησή του.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, που εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2020 από τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, καθώς δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός έχει αποφασίσει να πορευθεί τη νέα σεζόν με τον Άντι Ρόμπερτσον, αλλά και τον νεαρό Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος θεωρείται επένδυση για το παρόν και το μέλλον στη θέση του αριστερού μπακ.

Ο Τσιμίκας, που μετρά πάνω από 100 εμφανίσεις με τους «reds» και έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, όπως η Premier League, το FA Cup και το League Cup, θέλει πλέον να βρει μια ομάδα που θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα του επιτρέψει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να προκύψουν άμεσα προτάσεις τόσο από συλλόγους της Premier League όσο και από άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

