Oμόνοια: Να το κάνει ξανά, όπως πέρσι...

Το επίτευγμα το οποίο πέτυχε και πέρσι θα κυνηγήσει η Ομόνοια στις αναμετρήσεις με τη Βόλφσμπεργκερ. Οι πράσινοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταφέρνουν να περάσουν αλώβητοι τους δυο πρώτους προκριματικούς γύρους του Conference League, πετυχαίνοντας από δύο νίκες σε βάρος των Τορπέντο (1-0, 4-0) και Αράζ (5-0, 4-0) και επιδιώκουν να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς και στα πλέι οφ.

Θυμίζουμε ότι κατά την περσινή περίοδο είχαν παίξει και πάλι στην αρχή με την Τορπέντο κερδίζοντάς την 3-1 και 2-1 κι ακολούθως επικράτησαν δυο φορές της Φέχερβαρ (1-0, 2-0), προτού βρεθούν κόντρα στη Ζίρα, απέναντι στην οποία ήρθε η πέμπτη νίκη, με το ευρύ 6-0 (σ.σ. το σερί σταμάτησε στη ρεβάνς με ανώδυνη ήττα 1-0).

Στην ομάδα της Λευκωσίας αισιοδοξούν ότι θα πάρουν και φέτος το παράσημο των πέντε σερί επιτυχιών στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (21/08, 20:00) στην Αυστρία, ώστε να τους ανοιχθεί και πάλι ο δρόμος προς τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης. Εξάλλου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην έδρα του, το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ θέλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ενόψει της ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (28/08, 20:00) στο ΓΣΠ, ώστε με τη βοήθεια του κόσμου του να επιτύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της χρονιάς, που είναι ασφαλώς η συμμετοχή στη League Phase του Conference League.