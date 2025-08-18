Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

Αρνητικά μηνύματα έστειλε στα δύο τελευταία φιλικά με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. Δύο εντός έδρας βαριές ήττες που μπορεί να είναι φιλικές και να μην μετρούν βαθμούς, αλλά από την άλλη προβληματίζουν τον Ούγκον Μαρτίνς. Βέβαια υπάρχει και το δικαιολογητικό πως ο Μαρτίνς είχε και απουσίες σε αυτά τα φιλικά. Επίσης δίνει και χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες κυρίως στο β ημίχρονο όπου δοκιμάζει κάποια πράγματα.

Εφτά γκολ σε δύο παιχνίδια

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα με τον Ακρίτα ο Εθνικός παρουσιάζεται με κενά κυρίως στην άμυνα. Δέχθηκε εφτά γκολ στα δύο τελευταία φιλικά. Τέσσερα γκολ από τον ΑΠΟΕΛ στην ήττα με 1-4 και τρία γκολ από την ΑΕΛ στην ήττα με 1-3.

Ομοιογένεια

Ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ο Εθνικός είναι και αυτό της ομοιογένειας. Πήγαν πολλοί νέοι παίκτες στην ομάδα και θα χρειαστούν χρόνο για να δέσουν. Και το θέμα της ομοιογένειας θα πρέπει να λύσει ο Ούγκο Μαρτίνς.

Μπρένο και απουσίες

Στην φιλική ήττα από την ΑΕΛ ο Μπρένο ήταν και πάλι ο σκόρερ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι σε φόρμα. Από το φιλικό με την ΑΕΛ απουσίαζαν οι Λομοτέι, Δημητρίου και Γκονζάλες που είναι βασικοί παίκτες.