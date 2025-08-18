ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

Αρνητικά μηνύματα έστειλε στα δύο τελευταία φιλικά με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. Δύο εντός έδρας βαριές ήττες που μπορεί να είναι φιλικές και να μην μετρούν βαθμούς, αλλά από την άλλη προβληματίζουν τον Ούγκον Μαρτίνς. Βέβαια υπάρχει και το δικαιολογητικό πως ο Μαρτίνς είχε και απουσίες σε αυτά τα φιλικά. Επίσης δίνει και χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες κυρίως στο β ημίχρονο όπου δοκιμάζει κάποια πράγματα.

Εφτά γκολ σε δύο παιχνίδια

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα με τον Ακρίτα ο Εθνικός παρουσιάζεται με κενά κυρίως στην άμυνα. Δέχθηκε εφτά γκολ στα δύο τελευταία φιλικά. Τέσσερα γκολ από τον ΑΠΟΕΛ στην ήττα με 1-4 και τρία γκολ από την ΑΕΛ στην ήττα με 1-3.

Ομοιογένεια

Ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ο Εθνικός είναι και αυτό της ομοιογένειας. Πήγαν πολλοί νέοι παίκτες στην ομάδα και θα χρειαστούν χρόνο για να δέσουν. Και το θέμα της ομοιογένειας θα πρέπει να λύσει ο Ούγκο Μαρτίνς.

Μπρένο και απουσίες

Στην φιλική ήττα από την ΑΕΛ ο Μπρένο ήταν και πάλι ο σκόρερ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι σε φόρμα. Από το φιλικό με την ΑΕΛ απουσίαζαν οι Λομοτέι, Δημητρίου και Γκονζάλες που είναι βασικοί παίκτες.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε αυτή την ομάδα της Κύπρου στέλνει με 83% τo transfermarkt τον Στέφαν Ντράζιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντα στον Άρη Λεμεσού ο Τιάγκο Ενρίκε – Κρατά ποσοστό η Φλουμινένσε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μακάρι να δω φωτογραφία μου και εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ασφάλεια και σταθερότητα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

FIFA: Ο Ινφαντίνο καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ιδιαίτερο έστω και φιλικό και έτοιμος για την πρόκληση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ γκολ μετά 10 χρόνια στην Ligue 1

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μπλόκο» στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για Κροατία!

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε την Πάφο ο Μιλόγεβιτς: «Εντυπωσιακή ομάδα, με υπομονή και σωστή δουλειά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε και η Λιλ στο... παιχνίδι για Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπόλικη ιστορία σε δύο χρόνια, ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή της!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη