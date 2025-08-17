ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε εκτελεστή τον Καλαφιόρι η Άρσεναλ ξέφυγε από το Ολντ Τράφορντ

Το ντέρμπι της πρεμιέρας της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ έβγαλε νικητές τους Λονδρέζους που επικράτησαν 1-0 χάρη στην κοντινή κεφαλιά του Ρικάντρο Καλαφιόρι στο 13ο λεπτό.

Ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Μπαγιντίρ είχε τραγική αντίδραση (ενδέχεται να του έχει γίνει επιθετικό φάουλ) και ο Ιταλός μπακ προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Γιουνάιτεντ πίεσε και είχε κάποιες φάσεις για να φέρει το ματς στα ίσια κυρίως με τον Εμπεμό. Η καλύτερη στιγμή της ήταν το δυνατό σουτ του Ντοργκού έξω από την περιοχή που σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος οι κόκκινοι διάβολοι αύξησαν την πίεσή τους για την ισοφάριση, ενώ οι Λονδρέζοι τους περίμεναν πίσω από την μπάλα. Στο 57ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά ο Ράγια τον σταμάτησε. Το ίδιο συνέβη και με την ωραία σκαστή κεφαλιά του Εμπεμό στο 70ο λεπτό, αλλά ο Ισπανός πορτιέρε αντέδρασε εξαιρετικά.

Όσο περνούσε η ώρα η Γιουνάιτεντ πατούσε όλο και περισσότερο τα καρέ της Άρσεναλ, όμως αμυνόταν αρκετά καλά. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Αρτέτα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάποιους κενούς χώρους δίχως όμως αποτέλεσμα με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2 (37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1 (55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4 (34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1 (5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1 (13′ Καλαφιόρι)

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον

 

Πηγή: sport24.gr

 

