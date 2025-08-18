Στο 1,86μ. η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο Ουζμπεκιστάν!

Ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση σε διεθνές μίτινγκ κατέγραψε το βράδυ της Κυριακής (17/08/25) η Στυλιάνα Ιωαννίδου, περνώντας το 1,86μ. στο ύψος.

Η αθλήτρια τού Γιώργου Σκέντερ έκανε το πολύ μακρινό ταξίδι, των 4.600 χιλιομέτρων, για να βρεθεί στην Τασκένδη τού Ουζμπεκιστάν, λαμβάνοντας μέρος στο «χάλκινο» μίτινγκ «Road to Tokyo».

Η Ιωαννίδου πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,80μ., με την τρίτη το 1,83μ., με τη δεύτερη το 1,86μ. και είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο 1,89μ.

Ακολούθως, έκανε ακόμα 4 άλματα, αφού οι διοργανωτές ήθελαν να λύσουν την ισοβαθμία μεταξύ της Ιωαννίδου και της Μπαρνόξον Σαϊφουλάγεβα από το Ουζμπεκιστάν. Οι δυο τους έριξαν τον πήχη στα 1,89μ., 1,87μ., 1,85μ., με την Ουζμπέκα να περνά το 1,83μ., κάτι που δεν κατάφερε η πρωταθλήτριά μας κι έτσι η Σαϊφουλάγεβα κατέκτησε την 1η θέση και η Στυλιάνα Ιωαννίδου τη 2η.