Stoiximan: Η Premier League ξεκινά με Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ και Ανταγωνιστικές Επιλογές

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Premier League επιστρέφει και μαζί της η ένταση, το πάθος και οι αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές στη Stoiximan. Η αυλαία της νέας σεζόν ανοίγει απόψε στις 22:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την πάντα υπολογίσιμη Μπόρνμουθ, σε ένα ματς που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο αγωνιστικά όσο και στοιχηματικά.

Η νίκη της Λίβερπουλ αποτιμάται από την Stoiximan στο 1.34, η ισοπαλία στα 5.70 και το διπλό της Μπόρνμουθ στα 8.00. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.70, ενώ για όσους προβλέπουν επικράτηση των «κόκκινων» με 2 γκολ διαφορά, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παράλληλα, διαθέσιμες είναι δεκάδες ακόμη επιλογές για σκόρερ, χρονικά διαστήματα τερμάτων, συνολικά γκολ, ειδικές αγορές παικτών και φυσικά συνδυαστικά στοιχήματα μέσω της λειτουργίας Bet Builder, για μια πλήρη εμπειρία στοιχηματισμού από την έναρξη κιόλας της σεζόν.

Η πρεμιέρα Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ παίζεται στη Stoiximan.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη